Pale teške uvrede u 'Survivoru': Milica na nominacijama napala Hrvoja, on joj nije ostao dužan

Zbog osvojenog imuniteta koji je plavi tim izborio nakon pobjede u posljednjem izazovu, došao je red na crveni tim da nominira jednog svog kandidata koji će se natjecati u duelu s Hrvojem. Crveni će tim biti pod velikim pritiskom jer ih večeras prvo čeka neizvjesna igra za osvajanje osobnog imuniteta u kojoj će samo jedan kandidat steći pravo da ga ostali kandidati ne mogu nominirati, a zatim će se svi uputiti na Plemensko vijeće gdje će čak i nominacije pasti u drugi plan zbog verbalnog okršaja između Hrvoja i Milice.

Hrvoje, koji se plavom timu pridružio naknadno, u izazovima se pokazao kao odličan igrač, ali ga je njegov tim usprkos tome nominirao i odabrao kao prvog duelistu. Iako se čini da se Hrvoje dobro uklopio u plavi tim, izgleda da nije stekao velike simpatije pojedinaca iz suprotnog tima. To će vrlo jasno pokazati Milica odgovarajući na pitanje smatra li Hrvoja opasnim igračem zbog toga što prije svakog izazova djeluje opušteno i relaksirano.

- To ga čini budalom iz mog ugla. Kako se on ponaša, ja bih rekla da je on budala jer je njemu sve smiješno i bajno. Znaš kako bi ja to – šamarčina - poručit će Milica koja smatra da njegovo ponašanje ne bi mogla tolerirati.

Iako ni nakon uvrede koju je dobio Hrvoje neće izgubiti osmijeh s lica, ipak neće ostati dužan Milici kojoj će uzvratiti maštovitim komentarom.

- Zahvalio bih se gospođi Milici na lijepim riječima. Stvarno sam začuđen njezinim godinama i količinom vokabulara koju ima. I nadodao bih - ne znam koliko ima smisla da pčela objašnjava muhi da je med bolji od drekeca - poručit će Hrvoje koji će s ovim komentarom zaključiti svoju izjavu.

Nakon njihovog sukoba, koji će dodatno zakuhati ionako uzavrelu atmosferu na nominacijama, uslijedit će duel, a tko će biti Hrvojev protivnik u večerašnjoj igri za ostanak u showu doznajte u 22.15 na Novoj TV!

