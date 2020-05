Pamela Anderson opovrgnula tajnu svadbu: 'Nisam se udala'

Daily Mail piše kako se glumica Pamela Anderson (52) navodno na tajnoj ceremoniji u Malibuu u siječnju udala za kolegu iz industrije Jona Petersa (74), no ona tvrdi kako su to samo neutemeljeni tračevi.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Nisam se udala, mislim da sam laka meta i podložan temelj za nagađanja i tračeve. Ljudi samo žive u strahu, ne znam o čemu se radi, ali strah je tu imao presudnu ulogu. Bio je to samo jedan mali slatki trenutak, koji je došao i otišao, ali vjenčanje se nije dogodilo - rekla je glumica. No, ne bi začudila svoje obožavatelje da samo 12 dana nakon navodnog vjenčanja nije bilo govorkanja o njihovoj rastavi.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Pamela ima veliko srce i voli jako i brzo. Vratila se s putovanja i Jon joj je rekao: 'Volim te, vjenčajmo se.' Ona je rekla 'dobro'. Ali, odmah je vidjela da je on previše fokusiran na slavu, dok ona pokušava da provodi što više vremena van javnog života s obzirom na to da se fokusirala na humanitarni rad - rekao je dobro upućen izvor za Page Six.

Foto: Instagram/orijent

Priznala je kako je veza ipak postojala, no tvrdi da je brzo propala. Čini joj se kao da je upala u neki vrtlog, no o svemu ne želi razmišljati. Bez obzira na to, zvijezda Baywatcha ne odustaje od novog potencijalnog braka.

- Želim se udati još samo jedan put, molim te Bože, još samo jednom - izjavila je.

Foto: Instagram/orijent

Glumica je poznata po svom turbulentnom ljubavnom životu. Prethodno je bila u braku s rokerom Tommyjem Leejem (57) i Kidom Rockom (49), kao i s igračem pokera Rickom Salomonom (52) dva puta.

