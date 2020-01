Pamela objavila prvu fotku s 22 godine starijim suprugom...

Glumica Pamela Anderson (52) objavila je na društvenim mrežama prvu fotografiju nakon vjenčanja s filmskim producentom Jonom Petersom (74).

Jedna od najpoznatijih Playboyevih zečica iznenadila je javnost prije nekoliko dana kad je rekla 'da' Jonu i po peti put se udala. Jona, zapravo, poznaje gotovo cijeli život, ali se tek sad odlučila na veliki korak.

Pamela i Jon odlučili su se vjenčati u Malibuu nakon tajne i vrlo kratke romanse, a na intimnoj ceremoniji prisutna su bila njihova djeca. Vijest je potvrdio sam Jon koji je izjavio da su on Pamela bili zajedno nekoliko mjeseci.

- Posvuda je bilo prekrasnih djevojaka. Mogao sam birati koju želi, ali 35 godina, samo sam želio Pamelu. Ona me čini divljim, na dobar način. Inspirira me, štitim je i tretiram na način na koji to zaslužuje - izjavio je Jon nedavno. On i Pamela su prije 35 godina bili u vezi, ali je to kratko trajalo.

Pamela je do prošlog ljeta bila u vezi s nogometašem Adilom Ramijem, za kojeg se pričalo da će joj biti novi suprug. Međutim, ispostavilo se da ju je Adil varao s bivšom suprugom pa je i ta veza neslavno završila.

