Pamela: 'Pjevam sve što žele mladenci, samo ne Karleušu...'

Kako pišeš pjesme? Kako izgleda taj proces kod tebe?

Kad me netko traži da za njega nešto napišem, onda sjednem i ciljano napravim. Češće napišem tekst pa onda uglazbim, iako mi se znalo dogoditi da mi je neka melodija u glavi pa tražim pripadajući tekst. Imam bilježnicu punu škrabotina gdje napišem rečenicu koja mi se svidi, pa za tri dana ponovno tako... Jednog dana tako listam pa složim pjesmu. Sve ovisi koliko vremena imaš. Otkako imam dijete malo sam se ulijenila jer kad imam slobodno vrijeme draže ću spavati. Jako inače volim pisati i oduvijek sam pisala. Draže mi je uvijek kantautorstvo bilo nego izvođenje tuđih pjesama.

Suprug ti se pojavljuje u novom spotu. Kako si ga nagovorila?

To je mito i korupcija. Ako mi budeš u spotu onda ću ja tebi to, to i to napraviti. On nije baš tip koji se voli naslikavati ili snimati. Žanamari i Mario Perčić su radili spot pa je bilo utoliko lakše. Rekla sam mu vidiš kako Mario sve pomaže njoj, a ti meni ništa pa sam ga ucijenila. Malo su ga zezali na poslu.

Sve si češće na svadbama. Mladenci te zovu...

Par godina sviram i vjenčanja. Spontano je krenulo, na nastupu za Novu godinu su me pitali 'Ej, pa je l' ti sviraš vjenčanja?'. Sad imam više svadbi nego regularnih nastupa. Lijepo mi je to krenulo, a kad taj posao voliš nije teško.

I ti održiš ovu liniji pored svadbenih delicija?

Ja ti ne jedem baš to. Kad vidim janjetinu, slabo mi dođe. Jedem juhu i tortu. Ne mogu se udebljati kad skačem stalno. Tako mi i vrijeme brže prođe. Ja ti to shvatim kao izlazak, vani sam, plešem, pjevam... Ne bi to bilo to bez ovakvog benda. Preludi su. Imamo svake godine neku internu foru koju koristimo na bini. Često nam se dogodi da u četiri ujutro, kad smo umorni, dečki zamijene instrumente pa tako bubnjar krene klavir svirati... Nitko to ne skuži, to bude raspašoj.

Svirala si nedavno boksaču Hrgoviću i supruzi. Tko bolje pleše? Kakav je bio repertoar?

Ona bolje pleše, jako je simpatična. Skakala je konstantno. Sutra ujutro mi se zahvalila i to mi je bila najveća nagrada. Tamo je bilo puno domoljubnih pjesama recimo, a ja pjevam sve, sve što od mene žele. Povlačim crtu kod Cece, Karleuše i tako nekih istočnih melosa. Svaka čast njima kao umjetnicama, ne omalovažavam nikoga. Sve hitove, bilo hrvatske, bilo slavonske, bosanske, srpske... Mi to sve izvodimo, ako to oni traže. To nije javni nastup i oni imaju pravo izabrati što god žele.

Koliko je tebi u zadnjih nekoliko godina drugačiji od raspada Feminnema? Koje su prednosti, a koji nedostatci solo karijere?

Ne mogu vjerovati da je prošlo sedam godina. Sve ima svoje prednosti i nedostatke. Kad sam bila s curama imale smo neke naše osobne stvari, ljubavi i prioritete... Bilo je stvarno lijepo. Sad imam super bend, dečki su legende. Bilo je prekrasnih razdoblja s curama, tad nisam imala obitelj. Prihvaćale smo puno angažmana, dolazile gdje god bi nas zvali. Više ipak zaradiš kao sam svoj gazda. Sve ima pluseva i minuseva.

Bila si s Feminnemom dva puta na Eurosongu...

Oba su bila različita iskustva. Mi smo gore bile kao tri djevojčice, gdje god su nam rekli da idemo i radimo nešto, mi smo to napravile. Bilo je lijepo, ali užasno stresno. Drugi put je bilo puno bolje jer je to bila naša pjesma. Dali su nam dosta slobode i zato smo više zabavile. Od srca smo napravile sve što smo mogle.

Kod nastupa su uvijek podijeljene kritike i reakcije. Međutim, kako pjevač nakon toga nastavlja dalje? Kako ste vi to?

Više je bilo ljudi koji su bili tužni s nama jer smo mi baš bile tužne što nismo prošle dalje. Mi smo plakale u sobi dva sata, jedna smo drugu tješile. Bile smo slomljene, baš nas je pogodilo. Imale smo strah kad smo doputovale u Hrvatsku, ali ljudi su bili uz nas. Mi smo iskoristile taj PR maksimalno i izbacile smo novu pjesmu koja se i dan danas 'vrti'. Poslije Eurosonga smo mi objavile najbolji naš album. Krenulo nas je i nismo se dale.

Koji su naredni planovi za sljedećih šest mjeseci?

Puno svirki, imam samo dva vikenda slobodna do 11. mjeseca. Spojit ću ih u dva tjedna godišnjeg odmora. Otić ćemo kod mojih roditelja, ali želim otići i izvan Hrvatske malo.