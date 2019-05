Pamela šokira izjavom: Milijune ljudi su evakuirali u Hrvatskoj

Moj prijatelj gleda vijesti u Hrvatskoj... milijuni ljudi se evakuiraju zbog klimatske promjene, stoji u objavi glumice Pamele Anderson (51) na Twitteru. Bizarnim tvitom potaknula je niz pitanja i 'zločestih' komentara, no Anderson se brzo ispravila i u drugoj objavi dodala da misli na Indiju.

My friend is

Watching

Croatian news just now -

images of 1 million people evacuated because of climate change ...