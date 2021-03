Pjevačica Lady GaGa (35) rodila se kao Stefani Joanne Angelina Germanotta 28. ožujka 1986. u New Yorku, a danas slavi 35. rođendan. Uza Josepha (63), biznismena i majku Cynthiju (67), asistenticu u telekomunikacijama, ima i mlađu sestru Natali (29).

POGLEDAJTE VIDEO:

S četiri godine počela je svirati klavir jer je njena majka inzistirala da postane kulturna mlada dama. S jedanaest godina krenula je pohađati privatnu katoličku školu 'Convent Of A Sacred Heart' u kojoj jedna školska godina stoji čak 263 tisuće kuna.

Prve godine je tri dana provela u samostanu, gdje je odijevanje bilo strogo propisano. Upravo to iskustvo ju je kasnije potaknulo, kako i sama kaže, da eksperimentira s modom.

Već tada je bila jako poznata kao glumica, često se znala i previše uživjeti u svoje uloge. Sa sedamnaest godina uspjela je upasti u prestižnu školu umjetnosti Tisch. Tamo je unaprijedila svoje stvaralačke sposobnosti pišući eseje o umjetnosti, religiji i društvenim problemima. No, brzo je shvatila kako to nije za nju, te je nakon samo jedne godine odustala od studiranja na jednom od najpoznatijih sveučilišta u New Yorku.

Nedugo nakon toga, napustila je svoj obiteljski dom na Manhattanu i preselila se u zabačeni stan u Brooklynu. Tamo je, kako je sama rekla, upala u loše društvo i eksperimentirala s drogama. Radila je i kao konobarica kako bi financirala svoje nastupe.

Godine 2006. Stephanie je prvi put koristila pseudonim Lady GaGa koji joj je pao na pamet zbog, kako kaže, Freddieja Mercuryja i pjesme 'Radio Ga-Ga'. i kostima. 2008. preselila se u Los Angeles gdje je naporno radila na svom debitantskom albumu 'The Fame'. Album je imao 14 pjesama od kojih je šest dobilo spot. Najviše prašine digle su pjesme 'Poker Face' i 'Just Dance', a bile su na vrhu glazbenih ljestvica u SAD-u, Kanadi, Australiji i Ujedinjenom Kraljevstvu.

Sama je 2009. potakla priče o tome da je hermafrodit i da ima penis, a na izravna pitanja o dome nije htjela odgovarati. . Glasine o tome da ima penis eskalirale su nakon što je na koncertu silazila s motora, a ispod haljinice se mogla primijetiti sumnjiva izbočina. Lady GaGa kaže da je to bila slučajnost. Uz to Lady Gaga aktivno podržava LGBT zajednicu i za sebe govori da je biseksualka.

Njezin bivši menadžer David Ciemny objavio je 2010. biografiju 'Poker Face: The Rise and Rise of Lady Gaga' u kojoj otkriva koliko je visoku cijenu platila za slavu.

- Lady GaGa se panično boji samoće, tako da svaki put, čak i kad se tušira, netko od njezinih suradnika mora biti s njom pod tušem. Naravno, ukoliko nema partnera - rekao je David. Jedna od suradnica ispričala je kako ju je pjevačica svaku večer preklinjala da spava s njom, samo da može nekoga zagrliti. No, pod tušem i u krevetu nikada nije bilo ničeg seksualnog...

Iako za sebe kaže da nije bila na plastičnim operacijama i da se ponosi svojim talijanskim nosom, brojne slike iz mladosti, a i razni ugledni kirurzi govore suprotno.

- S obzirom na to da joj nedostaju ekspresije lica, pretpostavljam da je stavljala botoks. Očita je razlika i u njezinu nosu pa se sigurno podvrgnula rinoplastici - rekao je britanski kirurg Tijion Esho (39)

Okušala se i u glumačkim vodama, 2018. glumila je u filmu 'Zvijezda je rođena' zajedno s Bradley Cooperom. Cooper je bio veliki fan Lady Gage i smatrao je da je idealna za ulogu pjevačice koja kreće s dna i naposljetku zasjeni suprugovu glazbenu karijeru.