Panika u kraljevstvu: Procurili tračevi da je Elizabeta umrla...

Nedavno su se na društvenim mrežama proširile glasine da je kraljica Elizabeta II. (93) preminula. Korisnik Twittera objavio je poruke iz WhatsApp grupe, piše Mirror.

- Kraljica je preminula jutros. Imala je srčani udar - piše u porukama koje je napisao nepoznati pošiljatelj. Navodno ih je dobio od zaštitara obitelji, a pričalo se i kako će se objaviti njezina smrt.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kraljevska obitelj nije se, kao i inače, oglašavala o tračevima, dok su stručnjaci za kraljevsku obitelj rekli da je kraljica Elizabeta u dobrom stanju i veseli se tjednu prepunom obveza.

Foto: pool/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Međutim, mnogi ljudi koji su na društvenim mrežama vidjeli da objave da je kraljica umrla, povjerovali su u tračeve i počeli ih širiti okolo. Uz to, zbijali su i mnoge neprimjerene šale na njezin račun.

- Svi koji na Twitter objavljuju šale na račun kraljičine smrti mogu se sramiti. Na svu sreću, nije istina i tko god misli da je u redu ismijavati nečiju smrti je jadan. Kakva smo mi generacija - napisala je jedna razljućena korisnica Twittera.

Queen Elizabeth when she wakes up tomorrow morning and checks her news feed pic.twitter.com/k1mGBouPQG