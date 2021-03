U nedavnom intervjuu s Gwyneth Paltrow u njezinom podcastu 'The Goop Lab' manekenka i glumica Cara Delevingne koja se 2020. godine javno izjasnila kao panseksualka (nakon što se je već 2015. izjasnila kao biseksualka i 2018. kao seksualno fluidna) ispričala je kako je odrastanju u konzervativnoj obitelji sa staromodnim životnim načelima na nju pogubno utjecalo.

- Odrasla sam u staromodnoj obitelji, nisam poznavala nikoga tko je gej. Nisam znala ni da to postoji. Gadila mi se pomisao na to da bih mogla biti s partnerom istog spola, nesvjesna da sam zapravo homofobična. Borila sam se s teškom depresijom i suicidalnim mislima tijekom odrastanja i kao tinejdžerica jer nisam mogla prihvatiti da mi se sviđaju i žene - rekla je Cara.

- Cijela ideja da budem u istospolnoj vezi me je zgražavala. Govorila sam si: 'O Bože, ne bih to nikad napravila. Uf, to je odvratno'' - prisjetila se zvijezda Carnival Rowa.

Okruženje u kojem je odrastala ju je na kraju dovelo do samoubilačkih misli.

- Borila sam se s teškom depresijom i suicidalnim mislima tijekom odrastanja i kao tinejdžerica jer nisam mogla prihvatiti da mi se sviđaju i žene - ispričala je.

- Doista povezujem masivnu depresiju i samoubilačke trenutke svog života s tim, jer me bilo toliko sram toga što jesam. Ali zapravo, to je bio dio mene koji danas volim i prihvaćam - nastavila je.

Cara je danas puno sretnija i pomirena sama sa sobom i svojom seksualnošću piše Pride.

- Osjećam se mnogo ugodnije u fluidnosti onoga što je biti samo čovjek i biti životinja, jer u biti to je ono što mi jesmo. Treba vjerovati svojim instinktima - rekla je u intervjuu.

Radeći u modnoj industriji mlada je naučila kako se obazirati na tuđa očekivanja i prihvatiti se takvim kakav jesi.

- Stave te u kutiju i kažu ti da se moraš na određeni način ponašati. A ja sam to mrzila. Nisam bila takva kakvom su me htjeli oblikovati - rekla je Cara.