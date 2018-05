Paola oduševila: 'Sve je toliko dobro da još dolazim k sebi...'

Iako se po prvi puta susrela s likom Nicki Minaj, Paola Valić Bekić ove nedjelje odnijela je pobjedu u showu 'Tvoje lice zvuči poznato' otpjevavši upravo njenu pjesmu 'Pound the alarm'.

- Fantastično, sjajna izvedba i glas, ti kad si krenula repati, to je baš bilo strašno - rekao joj je Mario Petreković nakon nastupa, dok je Nives Celzijus rekla kako je Paolin nastup bio savršen.

Foto: Nova TV

- Ovoga puta samo si se spustila tu niz stepenice i potpuno rasturila, od repanja do njezinog pogleda, sve je bilo toliko dobro da još uvijek dolazim k sebi - rekao je Damir Kedžo, a Saša Lozar je odmah nakon nastupa otkrio kako će Paoli dodijeliti svojih dvanaest bodova. Zahvaljujući Paolinoj pobjedi, Nova TV donirat će 10 tisuća kuna udruzi za pomoć ovisnicima 'Vida' iz Rijeke.

Koliko se dobro Davor Dretar Drele snalazi u ulogama pjevačkih diva, govore ovotjedne ocjene na njegovu transformaciju u Terezu Kesoviju. Drelina izvedba pjesme 'Nono, dobri moj nono' oduševila je žiri.

- Ja i dalje plješćem u sebi jer bi me to omelo kad bih davao komentare. Ovo je još jedan dokaz da ste u ženskim ulogama doma, i ostanite i dalje u tom spolu čak i kad dođete doma kod svoje supruge - rekao mu je duhovito Petreković.

Foto: Nova TV

- Meni je fascinantno kako ti kao jedan korpulentan muškarac uspiješ biti tako graciozan. Ta poezija koja izvire iz svakog tvog pokreta, baš kao kod nje, zaista je bila predivna - nadovezala se Nives. Kedžo je istaknuo kako Drele postaje jedan od njegovih favorita, a Saša je nastup komentirao u Nivesinom stilu.

- Ja sam se zaljubio. Možda si pjevao no no, ali si bio yes yes - zaključio je.

Matko Knešaurek kao Captain Jack osvojio je publiku izvedbom pjesme 'Iko Iko', a ni žiriju nije promaknulo pohvaliti njegov napredak u showu.

Foto: Nova TV

- Ovo je do sada tvoj najenergičniji nastup jer si baš dao sebe - rekao mu je Petreković s kojim se složila i Nives poručivši kako je ovo Matkov najživlji nastup.

- Ovo je bio jedan aerobik i nastup u isto vrijeme, najenergičniji nastup večeras. Ono što mi se sviđa je to što je djelovalo kao da te potpuno boli briga, ali pozitivno - kazao je Kedžo.

- Matko, ovo je bilo stvarno jako dobro. Podebljao si svoju prirodnu boju glasa i drago mi je da si to napravio - nadovezao se Saša. Maja Bajamić ovoga je puta izvela pjesmu 'All of me' u ulozi romantičnog Johna Legenda.

Foto: Nova TV

- Moram priznati da mi se jako sviđaju točke koje ti gljiva dodjeljuje jer te totalno odmakne od tebe i tu možeš pokazat sve svoje talente i čari prave imitacije - pohvalio ju je Saša.

- Glumački si bila na visini zadatka, pjevački ti nije bilo nimalo lako, on stalno mijenja boje glasa, hvala ti na ovome - nastavio je Kedžo nizati komplimente, dok je Nives komentirala u svom stilu.

- Meni si već iritantna i dosadna koliko si uvijek savršena! Bilo je to nježno, emotivno i sugestivno, bilo mi je lijepo i hvala ti na tome - rekla joj je Nives.

- Bilo je sjajno kao i uvijek, divim se i ja tvojoj transformacije iz žene u muškarca, zaista se držiš kao pravi dečko - sumirao je Petreković. Amel Ćurić u ovoj je epizodi postao Sylvester, a otpjevao je pjesmu 'You make me feel'.

Foto: Nova TV

- Moram ti pohvaliti ekspresiju lica, oči i falset. Maniri su ti možda trebali biti ženskastiji , malo si više trebao biti u pokretu - s dozom kritike rekao je Saša.

- Otpjevano spektakularno! Ono što me je zasmetalo jest rad rukama. Ruke si malo prebacivao previše muški, samo to - dodao je Kedžo s kojim se složila i Nives rekavši kako mu je falilo ženske energije, a poručila mu je kako bi ga htjela vidjeti u nekom sitcomu.

- Što se tiče pjevanja ja sam i dalje iznenađen i fasciniran, mislim da sam jako zadovoljan - za kraj je dodao Petreković. Katarina Baban u ovom je izdanju nastupila kao Bruno Mars, a zajedno je s talentiranim dječakom Gabrijelom Rodićem otpjevala 'Lazy song'.

Foto: Nova TV

- Skladni ste kao brat i sestra, Gabrijel je novo iznenađenje - kazao im je Petreković.

- To je bilo toliko slatko. Gabrijel je frajer, način kako se drži, kako svira gitaru, prekrasno. Katarina, u tebe bi se mogla zaljubiti - nadovezala se Nives.

- Tvoje koreografije su uvijek besprijekorne, nije bilo greške nijednom, dobra je zafrkancija, savršeno ste se uklopili - istaknuo je Saša.

- Gabrijele, ti ćeš mi za par godina biti opasna konkurencija i bojim te se već sad. Katarina, falilo mi je samo da tu jednu stepenicu više odeš da mogu reći da je ovo bio vrhunac svemira - pohvalio ih je Kedžo. U ulozi Alke Vuice našao se Damir Poljičak koji je otpjevao njezin hit 'Otkad te nema'.

- Damire ljubavi, oko nas je sve toliko znakovito. Kad sam bila mala, meni ti je Alka Vuica bila najdraža pjevačica, a sad sam se naježila i ovo mi je tvoja najdraža ženska uloga - rekla mu je Nives.

Foto: Nova TV

- Ovo je stvarno tvoja najbolja ženska transformacija do sada. Imao si taj njezin izgovor i boju, napredak je ogroman - istaknuo je Kedžo.

- Nisi iskarikirao Alku Vuicu, ti si napravio sve kako treba - kazao je Saša. S najnižim brojem bodova Ana Vilenica kao Stevie Wonder završila je na posljednjem mjestu.

- Ja sam se jako nasmijao, bilo je jako simpatično, a bojom mi je to zvučalo kao obrade svjetskih hitova u kineskim restoranima - duhovito je rekao Kedžo.

- Fenomenalan pristup, čak sam mislio da ti iza piše made in China - nastavio je Petreković.

Foto: Nova TV

- Meni je ovo bilo toliko blesavo da mi je dobro. Imam taj zgađen izraz lica koji srećom ne vidiš, ali ne znači ništa negativno - komentirala je Nives.

- Da sam gledao na mute bi bilo savršeno - podcrtao je komentarom Saša.

U ukupnom poretku na prvom se mjestu trenutno nalazi Maja Bajamić s 423 boda, zatim Paola Valić Bekić s 404 boda, Katarina Baban s 380 bodova, a Damir Poljičak ima 367 bodova.

Foto: Nova TV

Sljedećega tjedna očekuju nas nove transformacije na pozornici najgledanijeg zabavno-glazbenog showa u Hrvatskoj. Amel Ćurić postat će Kićo Slabinac, Davor Dretar Drele bit će Esma Redžepova, a Damir Poljičak dobio je grupu Wham!, a Ana Vilenica Whitney Houston. Maju Bajamić vidjet ćemo kao Jennifer Lopez, Paolu Valić Bekić kao En Vogue, Katarina Baban na pozornicu će se popeti kao Vengaboys, a Matko Knešaurek za zadatak je dobio transformaciju u Zdravka Čolića.