Paolo Nutini stiže na INmusic

Popularni škotski glazbenik Paolo Nutini dolazi na zagrebački INmusic festival koji će se održati od 24. do 26. lipnja 2024.

Još kao dijete, pod djedovim utjecajem, Nutini je počeo pokazivati interes za glazbu. Danas svjetski popularan izvođač prepoznatljiv je po svom dubokom glasu i daru pripovijedanja priče kroz pjesmu koji donose originalan spoj zlatnog i modernog doba glazbe.

Škot talijanskog podrijetla iza sebe ima tri albuma: These Streets iz još 2006., Sunny Side Up iz 2009. i Caustic Love iz 2014. - za koji mnogi smatraju da je za sada njegov najbolji i najzreliji album.

Foto: Barbara Amendola / ipa-agency.net

Nutini je prethodno nastupao na zagrebačkom festivalu još 2015. godine. A ubrzo će se, nakon devet godina, vratiti na pozornicu 16. po redu INmusic festivala.

Već najavljeni izvođači koji će nastupati bit će još The National, The Smashing Pumpkins, Hozier, Viagra Boys, The Gaslight Anthem i Sleaford Mods.