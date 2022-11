'Papreno' iznenađenje u showu MasterChef: Umjesto slatkog su dobili slano pa su se naljutili

Znam da su mi slastice sklisko područje i ne znam kako bi taj stres test izgledao. Cilj mi je dati sve od sebe i ne završiti u stres testu, rekla je Anita Vuković. U slatkom ciklusu u MasterChefu ovoga puta kandidati su dobili priliku kuhati i slana jela. No, budući da su dali sve od sebe kako bi u izazovu pripremili što bolje slatko jelo te su u vili proučavali slastice i razmjenjivali savjete, nekima slane opcije i nisu odgovarale iako im slatka jela nisu na listi želja za kuhanje.

Nakon što je Leo Jurešić kao pobjednik prošlog izazova odabrao namirnice s kojima će on raditi, svakom je kandidatu dodijelio jednu od šest ponuđenih kombinaciju namirnica. Uskoro su kandidati čuli da su u opcijama i slatka i slana jela, a da je glavna namirnica svježi kravlji sir te da za pripremu jela u ovom izazovu imaju 60 minuta.

Leo je pokušao odabrati namirnice koje će njegovim kolegama odgovarati, pa je Lori Cepetić i Marku Kolaku dao slanu opciju. ''Na početku, kad sam vidio da sam dobio slano, malo sam bio ljut. Ali kad sam razmislio, stvarno ne bih imao ideju što napraviti sa sirom da sam dobio raditi slatko'', rekao je Marko.

Slano je dobio i Luka Piasevoli, ali to mu se nije svidjelo jer se cijelo vrijeme pripremao za slatke opcije i razmišljao o namirnicama i kombinacijama za deserte što se okrenulo u zadnji tren, pa baš i nije imao ideje za slano jelo. ''Ne bih danas volio ići u stres test'', rekao je Lula Piasevoli.

Tihomir Krklec je u dućanu uzeo jednu namirnicu viška, pa su mu jednu i oduzeli.

Leo je odlučio napraviti sladoled od slane karamele i kave, a za to mu puno pomaže što jedini može koristiti šoker, kao još jednu prednost zasluženu najboljim jelom u prošlom izazovu. Ivica je odlučio stres test izbjeći kombinacijom variva i raviola, a Leo mu je pomogao dodijelivši mu slanu opciju, jer je znao da je Ivica ipak jači sa slanim jelima.

Luki Marinu bi šoker dobro došao, ali nije ga mogao koristiti. Matea Alduk, koja je povrh svježeg sira, uzela još sireva u dućanu, nije bila zadovoljna svojim kuhanjem.

Leo je okretao tanjur nakon što je kuhanje završilo, pa je dobio ''jezikovu juhu'' od Melkiora. ''Jesi li zadovoljan jelom? To je to. Zadovoljan, sretan kao mala beba čekaš da mi probamo i to je to. To je tako u kuhinji. Jelo je izašlo van, nema više povratka'', rekao mu je Melkior. Ipak, na kraju su kušali njegovo jelo. Pripremio je dekonstrukciju pite od jabuke, no vlaknasta tekstura jabuke nije bila najsretnije rješenje za Stjepana.

Lora je zadnjih pola sata kuhanja imala grč u preponi, a dok je žiri vijećao, nije mogla izdržati pa ju je hitna odvezla liječniku. Lorin tanjur žiriju je donio Marko te je, na svoje iznenađenje morao predstaviti oba tanjura. Markov tanjur im se nije svidio, a Lorin tanjur im je zanimljiv no ono što je presudilo da joj tanjur nije među lošijima je maslina u kuglici s prezlama.

Iste namirnice dobili su Luka Marin i Nikola Kotur. Dok je Stjepanu bio ljepši Nikolin tanjur, Melkioru se više svidio Lukin. Ivica je dobio pohvalu da mu tanjur dobro izgleda, a radio je s namirnicama kao i Luka Piasevoli. ''Kad gledamo tvoje jelo, Ivice ono je dva, tri koplja ispred Lukinog'', rekao mu je Stjepan, ali ipak jelo nije bilo dovoljno dobro da izbjegne stres test. Iste namirnice imali su i Maja Jalšovec i Tihomir.

Najbolja jela pripremili su Anita, Lucija, Nikola i Leo koji je donio tehnički najzahtjevnije odrađen desert. Oni su svojim jelima zaslužili ići u borbu za imunitet. ''Nadam se da će mi fokus biti na nivou'', komentirao je Leo. U ovom su izazovu manje sreće imali Marko i Luka Piasevoli koji će se s Ivicom u stres testu nadmetati za ostanak u MasterChef kuhinji.

