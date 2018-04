Par iz Lord of the Dance otvara plesnu školu nakon vjenčanja

Ovaj plesni show je klasik. ‘Lord of the Dance’ je dvadeset godina na sceni pa smo ga odlučili malo promijeniti. Opasne igre njegov su novi ‘potpis’. Od tradicionalnog smo napravili moderni show za 21. stoljeće, kaže plesačica Andrea Kren (30).

Foto: Brian Doherty Plesna skupina modernizirala je priredbu učinivši je atraktivnom

Hrvatska će publika u nedjelju, 8. travnja u zagrebačkoj Areni moći uživati u najpoznatijem plesnom spektaklu koji drži svjetski rekord od 21 uzastopne rasprodane izvedbe. Iako se bazira na irskom plesu, plesna skupina okuplja najbolje plesače iz raznih zemalja. Andrea Kren i njezin partner Zoltan Papp (39) dvoje su od tri plesača koji dolaze iz Mađarske.

- Kako ne dolazimo iz irske kulture, donekle nam je zbog toga teško što plešemo u skupini. S druge strane, to nam je i velika čast - ističe Zoltan, koji je počeo plesati sasvim slučajno.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Andrea i Zoltan upoznali su se na plesu, a sada su u vezi

- Kad sam imao šest godina, počeo sam svirati piano, ali sam znao zaspati na lekcijama pa je učiteljica mojim roditeljima poručila da se počnem baviti nečim drugim. Poslali su me u školu latinoameričkog plesa i jako sam se dobro snašao. Krenuo sam na natjecanja, to mi se svidjelo pa sam odlučio profesionalno plesati - prepričava Zoltan, dok njegova bolja polovica. Andrea pleše od šeste godine.

- Rekreativno sam plesala poslije škole, a onda sam se počela sve više i više posvećivati plesu - prisjeća se pjevačica, koja je imala prilike nastupati i sa slavnim plesačem i glumcem Michaelom Flatleyom, ujedno i redateljem 'Lord of the Dancea'.

Foto: Promo Andrea se natjecala na svjetskim natjecanjima u irskom plesu

- Nakon srednje škole upisala sam studij novinarstva pa bih, da nisam plesačica, danas vjerojatno bila novinarka. To mi se isto čini kao uzbudljiv posao - priznaje Andrea, koja je sudjelovala na svjetskim natjecanjima u irskom plesu, i to kao jedna od prvih plesačica iz kontinentalne Europe ikad kvalificiranih za to natjecanje. Uspjeh je postigla i na Mainland European Championshipu, a pridružila se i trupi predstave Feet of Flames na Tajvanu, gdje je nastupila pred 15.000 ljudi u Taipei Areni. Ipak, 'Lord of the Dance' smatra vrhuncem svoje karijere. No sve je ipak lakše jer je ovaj plesni par već deset godina u ljubavnoj vezi, a nedavno su se zaručili.

Foto: Promo Novi potpis spektakla su opasne igre

- Pripremali smo se za turneju po Italiji. Odveo sam Andreu na večeru u romantičnu Veneciju. Nakon što smo pojeli, kleknuo sam pred nju i zaprosio je. Ona je, srećom, pristala (smijeh) - kaže Zoltan s ponosom, a Andrea otkriva da, nakon što se vjenčaju, planiraju otvoriti međunarodnu plesnu školu s kojom možda dođu i u Hrvatsku.

- Dva najveća uspjeha su nam otvaranje showa u kazalištu London Palladium, koje ima jako dugu tradiciju, te nastup na Broadwayu koji nam je dao veliku popularnost - smatra plesačica. Iako na sceni trebaju biti nepogrešivi, istrenirani poput vojnika, anegdota im ne nedostaje.

- Jedan kolega često nas iznenadi spačkama. Skriva nam mobitele kako bi se prestrašili kad vidimo da ih nema, prolijeva nam kavu i slično. Zapravo želi skupiti sve naše reakcije - smijući se priča Andrea. Zoltan ističe kako mu je u poslu najzanimljivije što nauči puno novih stvari.

Foto: Promo Plesači mjesecima vježbaju zahtjevne koreografije

- Svladao sam mnogo plesnih stilova, bio na šest kontinenata, posjetio 40-ak zemalja. Mislim da je ‘zanimljivo’ prava riječ za bavljenje plesom - kaže umjetnik. No iza besprijekornog plesa na pozornici stoji mukotrpan rad.

- Kad smo na turnejama, provedemo šest, sedam sati na dan u autobusu te vježbamo oko dva sata, no kad dođemo na pozornicu, vježbamo dok sve ne bude savršeno. Kad smo napravili novu scenu, dva mjeseca smo vježbali po devet sati na dan. Redatelj je inzistirao da nijedanput ne pogriješimo - prepričava Andrea. Uvijek se, kažu, vole vratiti u Hrvatsku. Nastup u Areni bit će im pet posjet Lijepoj Našoj.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL S međunarodnom školom možda dođemo i u Hrvatsku kako bismo i ovdje obrazovali buduće plesače, kažu Andrea i Zoltan

- Ljudi su ovdje divna publika. Vole show i svi su sretni što nas mogu vidjeti. Uvijek tražimo način da se vratimo - tvrdi plesni par i dodaje:

- Do tada sve pozivamo da nam se pridruže u Areni jer smo pripremili plesni spektakl pun vatre i adrenalina.