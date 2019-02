Parada kiča: Dua Lipa u čipki, pokazala je dekolte do pupka

Dodjela BRIT Awardsa bila je noćas u Londonu u 02 Areni, a osim što su u centru pažnje bile nagrade, veliku pozornost privukli su neobični outfiti.

Pjevačica Dua Lipa (23) imala je najviše nominacija na ceremoniji, a njezina modna kombinacija bila je itekako upečatljiva. Došla je u crno-ružičastoj haljini s velikim dekolteom do pupka. Pjevačica nije imala grudnjak pa se kroz haljinu gotovo sve vidjelo.

Foto: PIXSELL

Dobila je nagradu za britanski singl godine 'One Kiss' s Calvinom Harrisom (35), a mnogi fanovi tvrde da joj je uspjeh 'udario u glavu'. Dua se, kažu, počela ponašati kao razmažena diva, a s vrata garderobe je otrgnula ime i zaključala se da joj fanovi ne prilaze.

- Duina garderoba bila je odmah do spa salona koji se nalazio iza pozornice što je značilo da je gomila ljudi prolazila onuda da se pripreme za show. No, ona je jasno dala do znanja da ne želi biti tamo nakon što su je ostali gosti dolazili pozdraviti i poželjeti joj sreću - ispričao je izvor za strane medije.

Foto: PIXSELL

Osim kosovske pjevačice, hit na crvenom tepihu bila je gola zvijezda 'Love Islanda' Montana Brown. Odjenula je prozirnu haljinu boje kože koja je naglašavala njezinu figuru, a u jednom trenutku joj se kreacija uvukla u stražnjicu.

- Zapravo ne nosim donje rublje - otkrila je za The Sun.

Foto: PIXSELL

Uz prozirna izdanja, najpopularnije su bile kičaste kreacije, raznolikih boja spojenih na jednoj haljini. Tako je kantautorica Jorja Smith (21) na sebi imala cijelu paletu boja.

Foto: PIXSELL

Ništa drugačiji ukus nisu imale ni pjevačice Freya Ridings (24), Talia Storm (20) i Lilly Allen (33).

Foto: PIXSELL

Manekenka Winnie Harlow (24) došla je u cvjetnom izdanju, dok je Pink (39) odjenula jednostavnu žutu haljinu koju je upotpunila kožnom jaknom.

Foto: PIXSELL

Najbujniju haljinu zasigurno su imali voditeljica Maya Jama (24) i dizajner Daniel Lismore (34).