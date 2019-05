Paraolimpijski prvak s glasom zvijezde: Huljića sam rasplakao

Zagrepčanin Lovro Dokić (17) rodio se drukčiji od ostalih. Na svijet je došao bez lijeve podlaktice, ali to ga nije spriječilo da svira klavir, pjeva i bavi se skijanjem. Prošle je godine postao najmlađi paraolimpijski prvak u Hrvatskoj.

- Ne smatram to hendikepom i uopće ne volim tu riječ. Odmalena su me učili da je to normalna stvar pa sam tako počeo svoj nedostatak pretvarati u prednost - rekao je samouvjereni Lovro, koji pjeva u janjevačkoj klapi.

- S prijateljima sam osnovao klapu Glam. Cijelo to društvo su Janjevci, a glazbeni stručnjaci imaju visoko mišljenje o janjevačkim klapama - objašnjava. U show 'Zvijezde - ljetni hit' prijavio se sam jer je vjerovao kako je njegov glas dovoljno dobar da prođe audiciju. Ipak nije očekivao da će rasplakati jednog od glazbenih velikana - Tončija Huljića (57).

- Čast mi je nastupati ispred takvih profesionalaca koje volim, slušam i jako poštujem. Ako bih morao odabrati najdražeg, dvoumio bih se između gospodina Huljića i gospodina Graše, ali mislim da bi ipak Huljić presudio - govori nam Lovro. Osim Petra Graše (43) glazbeni uzor mu je i Oliver Dragojević, ali zašto bi na kraju prevagnuo Tonči, ima više razloga.

- Kako ja volim reći, ‘grande padre’ Tonči Huljić, kao i cijela njegova obitelj. Izbacivali su, a i dalje izbacuju hit za hitom koje su slušali moji roditelji, a sad slušam i ja - rekao je. Uz pjevanje Lovro se bavi i glumom, i to od pete godine, glumio je u dva kratkometražna filma, a za Olimpijske igre u Pyeongchangu pripremao se četiri godine.

- Državni sam prvak već nekoliko godina zaredom, a kao šećer na kraju su došle i Igre, na kojima sam ostvario vrlo zadovoljavajuć plasman kao najmlađi sportaš na startu - komentira Lovro. Trenutačno pohađa srednju školu za medijskog tehničara, a san mu je jednog dana raditi na televiziji te mu nije bitno hoće li biti iza ili ispred kamere.

- Za školu smatram da je najbolji korak koji sam poduzeo. Kad bih pobijedio, bio bih presretan zbog ljetnog hita, a novčani dio bih volio uložiti u posao kojim bi se dalje bavio - ispričao je. Posebnu taktiku za pobjedu u showu nema, ali nikad ne dopušta da ga “pojede trema”.

- Život nosi pobjede i poraze. Smatram da sam za svoje godine napravio već jako puno, stoga se trudim da tako i ostane. Nije fora u tome da se uklopiš nego da se ističeš - poručuje Lovro.