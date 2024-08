Paris Hilton odgovorila onima koji joj ismijavaju sina: 'Ovo me toliko boli da ne mogu opisati'

Otkad je podijelila prvu fotografiju sina Phoenixa na društvenim mrežama, Paris Hilton dobiva okrutne komentare na račun njegovog izgleda. Paris kaže da je sve to boli.

- Kad živite u središtu pozornosti, komentari su neizbježni. No ako ciljate na moje dijete, to je neprihvatljivo. Ovo me toliko boli da ne mogu opisati riječima. Jako se trudim da moj sin bude okružen ljubavlju, da bude prihvaćen. Ako ne objavljujem fotografije svog djeteta, ljudi će reći da nisam dobra majka. Kad objavim, jave se oni koji su puni mržnje - rekla je Paris, prenosi Unilad.

- Ponosna sam majka i moje dijete je savršeno zdravo. Htjela sam biti majka otkako znam za sebe. Phoenix je najveći blagoslov u mom životu. Nadam se da se ljudi mogu odnositi jedni prema drugima s više ljubaznosti i empatije - dodala je.

Paris je uz pomoć surogat-majke dobila sina Phoenixa, a potom i kćer London. U studenom se vjenčala s njihovim ocem, Carterom Reumom nakon tri godine veze.