Paris Jackson progovorila je o strogom odgoju i kako je mamu upoznala tek sa 15 godina

Paris Jackson gostovala je u novoj epizodi podcasta 'Call her daddy' gdje je otkrila dosad nepoznate detalje o odrastanju uz slavnog oca Michaela Jacksona.

Paris je prve godine života provela na poznatom imanju Neverland, no u podcastu je naglasila kako ona tamo zapravo nije odrasla.

- Bilo nam je potpuno jasno da sve te atrakcije nisu namijenjene nama. Bile su tu za bolesnu i ugroženu djecu koja nisu imala priliku otići u Disneyland - rekla je Paris.

U podcastu je otkrila kako je u obitelji vladao strogi režim te da su morali redovito obavljati kućanske poslove i pisati zadaće ako su htjeli vikendom uživati i odmarati. Sličan režim vrijedio je i za gledanje televizije. Nju su često smjeli gledati samo bez zvuka, analizirajući je kao filmsko djelo.

Foto: Yara Nardi

Paris je također otkrila kako svoju majku, Debbie Rowe, nije vidjela do svoje 15. godine jer je nakon razvoda Michael Jackson dobio puno skrbništvo nad djecom, a kontakt s majkom bio je vrlo ograničen. Paris, Princea i njihova mlađeg brata Blanketa nakon Michaelove smrti odgajala je njihova baka Katherine Jackson. Prisjetila se njihovog prvog susreta.

- Sjećam se da sam sišla, a ona je sjedila s mojom bakom. Ušla sam i samo rekla: 'Hej, mama.' Odgovorila je: 'Bok.' Sjela sam, malo smo razgovarale, a onda smo provele dan zajedno u gradu - rekla je Paris.

Nakon smrti oca 2009. godine uslijedilo je iznimno teško razdoblje. Paris je otvoreno priznala da je borba s ovisnošću započela jako rano, još u osnovnoj školi, kada je u supstancama tražila način da pobijedi nemir i nezadovoljstvo sobom. Istaknula je kako je već sa sedam ili osam godina počela tražiti nešto što bi joj pomoglo da promijeni način na koji se osjeća, dok su problemi s ovisnošću počeli u osmom ili devetom razredu.

Prekretnica se dogodila početkom 2020. godine kada je, kako sama kaže, 'dotaknula dno' i odlučila da u potpunosti bude trijezna. Nakon što je prekinula zaruke, prošla je kroz veliku životnu promjenu,a danas ističe da je konačno posložila prioritete te da joj je protekla godina bila najbolja i najmirnija u životu.