Kći Michaela Jacksona gostovala je u podcastu u kojemu je govorila o odrastanju uz slavnog oca, ali i ovisnostima s kojima se borila
Paris Jackson progovorila je o strogom odgoju i kako je mamu upoznala tek sa 15 godina
Paris Jackson gostovala je u novoj epizodi podcasta 'Call her daddy' gdje je otkrila dosad nepoznate detalje o odrastanju uz slavnog oca Michaela Jacksona.
Paris je prve godine života provela na poznatom imanju Neverland, no u podcastu je naglasila kako ona tamo zapravo nije odrasla.
- Bilo nam je potpuno jasno da sve te atrakcije nisu namijenjene nama. Bile su tu za bolesnu i ugroženu djecu koja nisu imala priliku otići u Disneyland - rekla je Paris.
U podcastu je otkrila kako je u obitelji vladao strogi režim te da su morali redovito obavljati kućanske poslove i pisati zadaće ako su htjeli vikendom uživati i odmarati. Sličan režim vrijedio je i za gledanje televizije. Nju su često smjeli gledati samo bez zvuka, analizirajući je kao filmsko djelo.
Paris je također otkrila kako svoju majku, Debbie Rowe, nije vidjela do svoje 15. godine jer je nakon razvoda Michael Jackson dobio puno skrbništvo nad djecom, a kontakt s majkom bio je vrlo ograničen. Paris, Princea i njihova mlađeg brata Blanketa nakon Michaelove smrti odgajala je njihova baka Katherine Jackson. Prisjetila se njihovog prvog susreta.
- Sjećam se da sam sišla, a ona je sjedila s mojom bakom. Ušla sam i samo rekla: 'Hej, mama.' Odgovorila je: 'Bok.' Sjela sam, malo smo razgovarale, a onda smo provele dan zajedno u gradu - rekla je Paris.
Nakon smrti oca 2009. godine uslijedilo je iznimno teško razdoblje. Paris je otvoreno priznala da je borba s ovisnošću započela jako rano, još u osnovnoj školi, kada je u supstancama tražila način da pobijedi nemir i nezadovoljstvo sobom. Istaknula je kako je već sa sedam ili osam godina počela tražiti nešto što bi joj pomoglo da promijeni način na koji se osjeća, dok su problemi s ovisnošću počeli u osmom ili devetom razredu.
Prekretnica se dogodila početkom 2020. godine kada je, kako sama kaže, 'dotaknula dno' i odlučila da u potpunosti bude trijezna. Nakon što je prekinula zaruke, prošla je kroz veliku životnu promjenu,a danas ističe da je konačno posložila prioritete te da joj je protekla godina bila najbolja i najmirnija u životu.
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