<p>Starleta i bogata nasljednica <strong>Paris Hilton</strong> (39) izdala je film 'This is Paris' kako bi svijetu pokazala ženu koja stoji iza toga lika. Otkrila je detalje iz svog privatnog života i detalje zlostavljanja u školi kojem je podlegla kao tinejdžerica.</p><p>S filmom želi raščistiti mnoge zablude koje se vežu uz njezino ime. Želi pokazati kako je pametnija od svog dječjeg glasa u seriji 'The Simple Life' i kako se njezin život ne svodi na krilaticu 'Ovo je vruće'. </p><p>- Ponosna sam na svoja postignuća i osjećam da postoji puno zabluda o meni. Želim ljudima pokazati tko sam ja - rekla je Paris za <a href="https://news.sky.com/story/paris-hilton-interview-ive-been-through-things-i-dont-have-the-perfect-life-12069712" target="_blank">Sky News</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Dokumentarni film počinje oponašanjem njezina dječjeg glasa. Pokazuje tretiranje medija i moderne pop kulture kao 'neodoljivog udarca' i govori kako je karikatura Paris u televizijskoj seriji ono na čemu je zapela. Film u nastavku prikazuje zvijezdu koja pokušava pomiriti osjećaje intenzivne usamljenosti i malodušnosti.</p><p>- Ne znam ni ja ponekad tko sam - rekla i dodala kako je imala cilj postati milijarderka, a sestra <strong>Nicky</strong> (36) nazivala ju je pohlepnom. </p><p>Za vrijeme snimanja filma puno je vremena provela na poslovnim putovanjima. Kamere su je svugdje pratile, a dok je bila u Koreji, priznala je svoj najšokantniji aspekt života. Kao tinejdžerica željela je izlaziti u New Yorku, iskrala bi se i otišla partijati. Njezina mama, glumica <strong>Kathy Hilton </strong>(61), naposljetku bi je zbog toga zaključavala u sobu. Roditelji su je kasnije upisali u internat Provo Canyon School u američkoj državi Utah. </p><p>U filmu je progovorila o tadašnjem zlostavljanju. Tvrdi kako je u školi bila fizički i psihički zlostavljana, pretučena, prisiljena provoditi vrijeme u samici, a lijekove je dobivala na recept. Tako su se, govori, odnosili i prema drugima. </p><p>- Osjećam se kao da sam skinula teret s ramena nakon što sam ovo ispričala. Najprije sam mislila kako bi bilo bolje da nitko ne zna, bila sam nervozna. Često se čujem s ljudima koji su bili u toj istoj školi. Svi smo istraumatizirani. Čim sam tamo kročila, znala sam da sam došla na užasno mjesto. U prvom planu profesora i osoblja internata nije bilo učenje nego mučenje. Po cijele dane su urlali na nas, stalno je netko bio za nešto kriv, a na dnevnoj se bazi događalo i fizičko nasilje - priznala je. </p><p>Paris je naposljetku patila od anksioznosti, a kasnije joj se dogodila još jedna neugodnost. Devedesetih je 'procurila' snimka seksa nje i njezinog dečka <strong>Ricka Salamona</strong>, bez njezinog pristanka. Znala je da će snimati, ali nije mislila kako će to itko drugi vidjeti. </p><p>- Bila bi to sasvim drugačija priča da mi se nešto takvo dogodi danas. Tada sam bila glavni negativac. Ljudi su mislili kako sam to napravila s razlogom kako bih postala slavna, to me jako boljelo - iskrena je Hilton. Danas je u vezi s poduzetnikom <strong>Carterom Reumom</strong> (39) i priznaje kako je sretnija no ikad.</p><p>Paris je uspješna poslovna žena, no s teretom slave nekad joj se teško nositi. Dokumentarac još nije pogledala sa svojom obitelji.</p><p>- Bit će emotivno. Oni ne znaju što sam sve ispričala - zaključila je Hilton.</p>