Parni valjak: Aki je dobro, sad bi svirao i pjevao po pet sati...

Kotrljaju se već 44 godine, a kreću i na, kako su nazvali turneju, 44. rundu. I već razmišljaju što će i kako će dalje kad im završi ova turneja. Vjerojatno bi i mogli objesiti “instrumente o klin”, ali o tome još ni ne razmišljaju. Već sad imaju do kraja godine dogovorenih 55 koncerata, a Husein Hasanefendić Hus (65) misli da će ih biti i više.

- Svaki dan dobivamo nove pozive za koncerte tako da vjerujem da će ih na kraju biti i više od 60. Proći ćemo puno gradova u regiji, bit će velikih koncerata u Areni, ali i manjih - rekao nam je Hus. Neki bi se možda zasitili stalnih putovanja i takvog načina života. Oni ne.

- Strast je prisutna i dalje, a to je ključno da bismo se mogli baviti ovim poslom. Mi i dalje vježbamo, kombiniramo repertoar, mijenjamo neke pjesme... Tempo nam je i dalje ozbiljan, ali mi to radimo s guštom, ne radimo to iz nužde.

Nas sve ovo veseli - priča Hus na kauču u njihovu zagrebačkom studiju. Čekao je ostatak benda da se skupi za probu jer ih u subotu (8. lipnja) čeka prvi koncert u Ljubljani. Rasprodan je već danima.

- Ovo je na neki način nastavak turneje ‘2u1’, ali ipak drukčiji. Uvijek želimo da bude drukčije jer ako čovjek dođe na dva koncerta na dvije turneje, i oni budu isti ili dovoljno slični, nije dobro. Želimo ih motivirati da požele doći jer zna da će sada biti drukčije. Tako je i ova turneja repertoarski i vizualno drukčija, imat ćemo puno sviračkih gostiju. To je, kako volim reći, adekvatno dobra predstava - kaže.

Nasreću, sve je dobro i s pjevačem Akijem Rahimovskim (64). Prošle je godine pretrpio lakši moždani udar i uzdrmao regiju.

- Aki je dobro, sve je u redu, svi smo mi spremni za sve što nas čeka. On je jak, pa da se njega pita, koncerti bi nam trajali po pet sati. Kad sastavljamo set listu, on samo dodaje pjesme, on ništa ne oduzima. On bi pjevao sve - kaže Hus. Izračunao je da bend na svirkama provede više od šest mjeseci na godinu. Odnosi se to na probe, snimanja i koncerte... Više od pola godina nema ih kod kuće, ali kaže da nemaju problema.

- Ako se obitelji nakon 44 godine nisu naviknule, onda je sad kasno za sve. Nema nikakve ljutnje, suprotno, baš su nam velika potpora - kaže frontmen benda.

S vježbanja je na probu došao i Aki Rahimovski. Dobro je i o zdravstvenom stanju ne želi više pričati. Važna mu je samo muzika, ono što najbolje radi.

- Ma ja jedva čekam da izađem pred publiku opet. Nema umora ni zasićenja, kad se ugase svjetla i počne svirka, ja sam novi čovjek - priča nam pjevač. Veseli se “kombiniranoj” turneji, odnosno nastupima u velikim gradovima i arenama te u manjim prostorima. Promocija je to ujedno i albuma “Vrijeme” iz prošle godine.

- Izvodimo puno stvari s tog albuma, mnogo ih je već saživjelo s publikom, iako su relativno nove, a naravno ima i onih ‘klasika’ što moramo. Sad ćemo ubaciti i neke koje nismo već dugo svirali. Koncert bi trebao trajati dva sata i 45 minuta, valjda ćemo zadovoljiti - s prepoznatljivim smiješkom priča Aki. Priznaju kako i sami danas imaju respekt prema godinama. Nije to više toliko forsiranje i “divljanje”, što su si nekad mogli priuštiti.

- Sad smo ipak puno komotniji nego prije. Imamo respekt i prema poslu i prema godinama. Sreća što si danas ipak možemo priuštiti logistiku i opušteno sve to odraditi. Na početku, a i godinama poslije, ako treba, krenuli bismo ujutro, vozili se 300 kilometara, odradili probu i koncert i poslije odmah doma. Sad više to ne radimo tako. Odemo dan prije, sa sobom uvijek imamo akustične gitare pa malo zasviramo, pjevamo i zabavljamo se. Nekad nismo imali uvjete da možemo razmišljati samo o sviranju i stvaranju, ali danas ipak imamo - rekao je Hus. Na put ih odlazi 16, to je bend i logistika koju je spominjao. U bendu su još Marijan Brkić, Zorislav Preksavec, Berislav Blažević i Dalibor Marinković. Kako nam je nedavno ispričao Preksavec, bilo je svakakvih “spački” na turnejama. Danas je to ipak iza njih.

- Znali smo doći na after, bilo je žena, droge, alkohola, hrane... Pravi hedonizam. No mi smo sjeli u neki kut i zabavljali se međusobno. Djelovali smo pomalo autistično. Nismo divljali previše jer smo rano stvorili obitelji - otkrio je Preksi. Pjesme i albume teško im je i pobrojiti. A imali su čak i četverogodišnju stanku. Pregršt je tu pjesama, a gitarist preferira one iz novijeg doba.

- Uvijek mora biti balans starih i novih pjesama. Pa u ovih deset godina od povratka, nakon stanke, snimili smo ‘brdo’ pjesama, mnoge su se ‘primile’, odnosno postale popularne. Vidi se to i na koncertu. Starija publika voli stare hitove, a mlađa ove novije pjesme. Meni su osobno ove nove draže. Vidi se da smo sada zreliji, da nismo klinci koji su na početku razmišljali kako mogu promijeniti svijet - otkrio je Hus.

S turnejom “Runda 44” tek su krenuli, ali već se polagano vrti u glavi što bi mogli dalje raditi. Legendarni koncert u Zagrebačkom kazalištu mladih 1995. tinja im u mislima kao dobra ideja. Album “Bez struje: Live in ZeKaEm” sjajno je prošao kod publike.

- Želimo da uvijek bude drukčije, a to bi bilo tako. Nakon ove turneje možda bi sljedeća mogla biti u manjim, intimnijim prostorima, kako je to ispalo u ZKM-u. To je nekakav okvir, ali vidjet ćemo iduće godine kako će na kraju biti. Inače, taj album s toga koncerta porušio je sve rekorde. Znam da ih je u Sloveniji prodano toliko da ispada kao da svaka obitelj u susjednoj nam zemlji ima taj jedan album kod kuće. Čudo - ispričao je Hus. Kad ne svira ili ne skuplja muziku koja mu se sviđa regije ili svijeta, opušta se uz knjigu. Kaže da to može biti dobar krimić, a da su mu u zadnje vrijeme “in” Kristian Novak i Miljenko Jergović. O politici ne želi previše.

- Politika je ogromno razočaranje. Očekuje se puno, a ono što nam se dostavlja je katastrofa. Ne želim previše o politici, ali moram se i njome barem malo baviti jer ona stvara situaciju u kojoj djelujemo. Mi živimo iznad prosjeka, ali teško je živjeti u društvu koje tako pati i toliko je podijeljeno, u tom čemeru. Ta ‘elita’ misli samo na sebe - rekao je Hus. Najbolje im je kad se priča o muzici i koncertima.

- Ovo je naš posao, ali mi ga previše volimo i u njemu uživamo. Nije to do novca, to nas uvijek vuče. I svirat ćemo dokle god možemo, ako treba i kad će nas u kolicima dovesti na pozornicu ili samo tamo posjesti - nedavno je na najbolji način opisao Brkić.

