Parni valjak ima novi singl, a Hus nam otkriva: 'Ne sjećam se pjesme, ali mora da je dobra...'

"Kad padne mrak" četvrti je singl Parnog valjka u posljednjih godinu dana, s kojim nastavljaju najavljivati i novi studijski album. Premijerno će je izvesti krajem svibnja na Zagreb Music Festu.

- Pjesmu smo napravili već prije nekoliko mjeseci, a ona stoji u ladici jer smo čekali da bude gotov prateći videospot. Tako da se ni ne sjećam kako točno ide pjesma, ali mora da je dobra - rekao je frontmen Husein Hasanefendić Hus (70), dobitnik Porina za životno djelo.

Zagreb: Glazbenik Husein Hasanefendć Hus | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Najavio je usput "kako je bend već duboko zagrizao u proces stvaranja albuma" te da publika "u narednom periodu može očekivati još novih singlova". Novo je to poglavlje Parnog valjka, kojem se, nakon smrti velikog Akija Rahimovskog prije dvije godine, pridružio novi pjevač Igor Drvenkar. Gostujuću na Tio Radiju kod Barbare Kolar, Hus je i o tome govorio.

- Teško je biti objektivan u toj čitavoj situaciji. Imali smo silnu borbu sami sa sobom uopće donijeti odluku da idemo dalje. Onda kad smo je donijeli, znali smo što nas čeka. Igor je nevjerojatno pozitivna osoba, ne znam jesam li ikad sreo nekog tko je u bilo kojoj situaciji uvijek nasmijan. Ugodan je, topao, ima neku energiju, naravno, vjerojatno vezano uz godine, koja je i kod nas probudila neku novu energiju. Ideja s njim je krenula zato što je bio drugačiji, drugačije je zvučao od Akija iako danas mogu naletjeti na komentare da je isti Aki. Meni baš i nije, možda je do rukopisa, pogotovo kad pjeva stare pjesme, pa onda u nekim momentima malo podsjeća - rekao je Hus pa nastavio:

Foto: Jaka Rogelj

- Ideja je bila da čovjek bude svoj i on to jest. Mlad je, pokazao je veliku hrabrost jer znaš unaprijed da će biti usporedbi... Pokušaj Akija zamijeniti na taj način da dobijemo nekog njegovoga klona je nemoguća misija. On je bio jedinstven, Igor je isto svoj, on pjeva na svoj način. U glavama smo formatirani kao da počinjemo od početka s nekom komparativnom prednošću jer imamo katalog. Razvijamo se u nekom novom smjeru zajedno i u podsvijesti nam je jasno da ništa nije zapisano u zvijezdama... Osnovni motiv nam je bilo sviranje.

Bend je u posljednjih godinu dana s Igorom Drvenkarom održao gotovo 30 koncerata diljem regije. I u ovoj godini nastavit će s koncertnim aktivnostima, u sklopu aktualne turneje “Parni valjak 2024 Tour”, započete početkom ožujka u Labinu, a do kraja godine slijede i nastupi u Kutini, Sisku, Nišu, Ptuju, Ljubljani, Mariboru…

storyeditor/2024-05-20/Parni_Valjak_-_014A3218_-_cc_Matej_Grgic__1_.jpg | Foto: Matej Grgić