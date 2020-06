'Partijat ćemo na Zrću, ali pod maskama': Prodali 1000 karata

Unatoč korona virusu, karte za BSH Island Festival u klubu Noa na Zrću dobro se prodaju. Za taj prvi ljetni festival ove sezone u Novalju na otoku Pagu stižu partijaneri iz Nizozemske i Belgije

<p>Sve opcije su otvorene, a odluke ćemo donositi dan za danom, ovisno o situaciji i onome što naloži Stožer. Ipak je tu riječ o zakonu spojenih posuda. Zasad je glupo išta otkazivati jer velike potražnje i nema, rekao nam je <strong>Zlatko Balaško</strong>, voditelj kluba Noa na Zrću.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Shaquille O'Neal rasturio nastupom na Zrću!</strong></p><p>Prvo veliko događanje u tom klubu na Zrću trebao bi biti BSH Island Festival od 9. do 12. srpnja. Ulaznice se prodaju preko Entrio prodaje po cijeni od 250 kuna za obične i 550 kuna za VIP ulaznice. Preko društvenih medija, zasad je za taj party zainteresirano više od 3000 ljudi, no u stvarnosti to obično bude manje.</p><p>- Prodali smo više od tisuću ulaznica, među kojima najviše domaćim ljudima i Slovencima, ali ima kupaca iz Nizozemske i Belgije. Upravo smo objavili line up pa očekujemo veći interes gostiju iz inozemstva. Što se tiče zaštitnih mjera, zasad bi se festival trebao održati u Noi, uz neke evente u Kalypsu, ali bude li potrebe, spremni smo sve preseliti na plažu Zrće. Imat ćemo zaštitne maske za sve posjetitelje i mjerit ćemo im temperaturu - rekao nam je<strong> Drago Vukelić</strong> iz organizacije BSH festivala. </p><p>- Na festivalu će biti i vozilo Hitne pomoći. Unaprijed razmatramo moguće situacije pa razgovaramo i o mjestima gdje bi se mogla ostvariti i samoizolacija u slučaju da nekome bude potrebno - kaže nam Vukelić.</p><p>Dakle, Zrće će, unatoč pandemiji, početi s radom 1. srpnja. Iz Nacionalnog stožera civilne zaštite odgovaraju nam da zbog novonastale epidemiološke situacije klubove do daljnjega neće zatvarati, pa i Zrće može početi s radom. Epidemiolozi, međutim, ne misle da je to osobito pametna ideja, pogotovo ne uzevši u obzir jučerašnji nagli skok od 95 zaraženih u Hrvatskoj. Slične su, rekordne brojke unatrag zadnjih mjesec, dva, zabilježili i u BiH, za koju je od četvrtka kod nas obavezna i karantena od dva tjedna, ali i u Češkoj. </p><p>- Nisu nas tražili za mišljenje. Ako traže, moje je mišljenje da treba odgoditi otvaranje klubova do daljnjega - odgovor je dr. Bernarda Kaića, voditelja Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.</p><p>Pitali smo HZJZ je li za otvaranje klubova na Zrću zatraženo epidemiološko mišljenje i kako je ono glasilo. Već postoje epidemiološke preporuke kojih se klubovi, pa tako i na Zrću, moraju pridržavati, odgovara Stožer.</p><p>- Otvaranje i rad ugostiteljskih objekata su u nadležnosti lokalne i regionalne samouprave. Županijski stožeri civilne zaštite su nadležni za kontrolu provođenja odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske - dodaju u Stožeru.</p><p>Prema epidemiološkim preporukama, od 1. srpnja u zatvorenom prostoru noćnog kluba smije biti najviše 350 ljudi, odnosno tisuću ako su na otvorenom. “Partijaneri” bi trebali držati razmak od metra i pol te bi bilo dobro da nose maske ako su u zatvorenom, kažu preporuke.</p><p>Dakako, ne bi smjeli nečistim rukama nipošto dodirivati sluznice, a kihati i kašljati moraju u lakat ili maramicu. Prije ulaska bi trebali izmjeriti temperaturu, koja ne smije prelaziti 37,2 stupnja, i dezinficirati ruke. Na plesnom podiju ne smije biti plesa (čemu onda uopće party?!), a stolovi bi trebali biti udaljeni također metar i pol. Kako sve to realizirati i mlade natjerati da se pridržavaju preporuka, nije poznato.</p>