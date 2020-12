Seks-ikona devedesetih Sharon Stone ogolila se za naslovnicu \u010dasopisa Harper\u2019s Bazaar 2015., kada joj je bilo 57 godina. To nije prvi put da se Sharon slikala gola, ali je prvi put da je javno pokazala golo tijelo nakon \u0161to je napunila 50 godina.

<p>Golišavo poziranje niti jednoj zvijezdi nije strano. Mnoge od njih su se odlučile javno skinuti i nakon što su ušle u pedesete, a neke i mnogo kasnije. Iako je u srpnju napunila 51 godinu, glumica i pjevačica <strong>Jennifer Lopez </strong>i dalje mami uzdahe. Nedavno je objavila dijelove spota za novi singl “In The Morning” u kojem se pojavila bez odjeće.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Jennifer Lopez 'zapalila' tjedan mode u Milanu</strong></p><p>Potom je na društvenim mrežama obožavatelje razveselila kadrovima s fotografiranja na kojima je također potpuno gola. Na sebi jedino ima zaručnički prsten s ogromnim dijamantom, koji joj je dao partner <strong>Alex Rodriguez</strong> (45).</p><p>Seks-ikona devedesetih <strong>Sharon Stone </strong>ogolila se za naslovnicu časopisa Harper’s Bazaar 2015., kada joj je bilo 57 godina. To nije prvi put da se Sharon slikala gola, ali je prvi put da je javno pokazala golo tijelo nakon što je napunila 50 godina.</p><p>- Svjesna sam da moja stražnjica izgleda kao palačinka, ali ne trudim se biti najljepša žena na svijetu - rekla je Sharon nakon “gole” naslovnice. Kaže kako se svatko u nekom trenutku u životu pita što je zapravo seksepilno.</p><p>- To nisu samo uzdignute grudi nego zabava i prihvaćanje samog sebe - kaže Stone.</p><p><strong>Heidi Klum</strong> (47) sve je bliže 50., a iza sebe ima mnoštvo naslovnica na kojima je gola. Njoj skidanje nije stran pojam s obzirom na to da se, osim za časopise, gola fotografira i za društvene mreže. Kad je imala 44 godine, Heidi je izdala knjigu “Heidi Klum by Rankin”, u kojoj je bilo na desetke njezinih golišavih fotografija.</p><p>- I prije sam pozirala gola, samo što to nisam nikom pokazivala. Sad imam više samopouzdanja nego kad sam bila u dvadesetima - rekla je Klum tad.</p><p><strong>Céline Dion</strong> se s 49 godina skinula za časopis Vogue.</p><p>- Evo jedne gole fotografije Celine Dion u pauzi od mijenjanja stajlinga za emisije - piše na službenom Instagram profilu Voguea. Pjevačica na fotografiji ima prekrižene noge, a rukom je prekrila grudi.</p><p>Glumica <strong>Jennifer Aniston </strong>(51), koju gledatelji najviše pamte po ulozi u kultnoj seriji “Prijatelji”, više puta je pozirala u oskudnim izdanjima. Za časopis GQ u siječnju 2009. skinula se gola. Na naslovnici je grudi prekrila kravatom, dok je tu bila i fotografija gole Aniston koja leži pokraj razgolićenih muškaraca. Nakon tog spektakularnog projekta sam <strong>Hugh Hefner</strong> želio je Jennifer na naslovnici Playboya, no tu je ponudu odbila.</p><p>Zvijezda country glazbe<strong> Dolly Parton</strong> (74) izjavila je kako se nada da će sljedeće godine, za 75. rođendan, ponovno biti na naslovnici Playboya. Prvi put se na naslovnici pojavila u listopadu 1978. kada je nosila prepoznatljiv kostim Playboyeve zečice s ušima te ujedno bila prva country zvijezda koja je krasila naslovnicu časopisa.</p><p>- Vjerojatno bih mogla iskoristiti taj kostim opet. Grudi su mi još iste - našalila se glazbena zvijezda. Nada se kako časopis odobrava da se za naslovnicu fotografiraju i nešto starije žene.</p><p>- Slikala sam se za Playboy prije puno godina, kad sam imala samo 32, ali mislim da bi bilo savršeno kada bi oni to ponovili. Ne znam žele li to i mogu li na naslovnoj stranici biti žene sa 75 godina - dodala je Parton.</p><p>S druge strane, nekadašnjem seks-simbolu <strong>Sophiji Loren</strong> (86) nudili su 1,6 milijuna kuna da se skine gola za Playboy. Iako je ranije pozirala u raznim izdanjima za naslovnice magazina, te 2002. nije željela ponovno prolaziti kroz to. Odbila je ponudu jer, kako je rekla, ima puno godina i majka je.</p><p>- Moji sinovi bi umrli kada bi vidjeli tako nešto - rekla je Talijanka.</p><p><strong>Helen Mirren</strong> (75) drukčijeg je mišljenja. Ona se 2010. skinula za New York Magazine. Razgolićena je sjedila u kadi, a na jednoj fotografiji vidjele su joj se grudi.</p>