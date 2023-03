Pasta i Četkica otpjevali Tajčinu 'Smokvicu'. Panel žirija kaže: 'Ili su komičari ili su sportaši...'

U drugoj epizodi emisije 'Masked Singer' publiku je iznenadio prvi ikada duet. Zajedno su nastupili četkica i pasta za zube, a pjevali su pjesmu 'Smokvica' pjevačice Tajči.

Mišljenja detektiva bila su različita, ali većina misli da ovaj muški duo čine sportaši.

Foto: rtl/screenshot

Antonija Blaće tvrdi da su to Ivan Šarić i Vlatko Štampar, genijalni komičari. Saša smatra da su to Tin i Kedžo, a možda i braća Sinković, Martin i Valent. Nives kaže da su to Nikša i Siniša Skelin. Borko je također išao u smjeru sportaša, a i on tvrdi da su to naši veslački olimpijci braća Sinković, Marin i Valent.

Foto: rtl/screenshot

- Slava i novac brzo prođu, a kada vas tjera ljubav prema nečemu, onda to traje - dali su trag Pasta i Četkica.

Najčitaniji članci