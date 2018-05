Patio je zbog Pottera: Prodaju se dnevnici pokojnog glumca

Čini se kao da je redatelj David Yates odlučio da moj lik Snapea više nije zanimljiv, odnosno nije primamljiv tinejdžerskoj publici, napisao je pokojni Alan Rickman u svom dnevniku, izvještava britanski The Telegraph. Glumac, koji je najpoznatiji po ulozi Severusa Snapea u filmovima o Harry Potteru, bio je frustriran jer se njegov lik nije razvijao kroz nastavke.

- Hvala što si učinio drugi nastavak Harryja Pottera uspješnim. Znam da si trenutačno frustriran, ali znaj da si sastavni dio filmova. I briljantan si - napisao je producent serijala o mladom čarobnjaku David Heyman na razglednici Rickmanu. Glumac poznat po seriji 'Ubojstva u Midsomeru', Neil Pearson (59) sakupio je osobne papire kolege koji je preminuo 2016. od raka gušterače, a riječ je o 35 kutija u kojima su Rickmanovi dnevnici i razglednice. Kolekcija se procjenjuje na 950.000 funti (oko osam milijuna kuna), a Pearson je inače sakupljač rijetkih knjiga i sličnih stvari.

- To je fantastična kolekcija. U tih 35 kutija se nalazi scenariji 'Truly Madly Deeply' i 'Robin Hood: Prince od Thievea'. Scenariji svakog filma i predstave na kojoj je radio, svi njegovi dnevnici i golema količina prepiske s gotovo svakim s kim je pričao - ispričao je Pearson. Rickman je pisao kako Yates, koji je režirao filmove o Harryju Potteru od petog do osmog nastavka, ne želi nadograditi njegov lik Snapea.

Autorica knjiga o mladom čarobnjaku J. K Rowling (52) pisala je nekoliko puta glumcu i zahvalila mu se što je odlično utjelovio Snapea. Javila mu se i nakon što je pogledala posljednji film 'Harry Potter i Darovi smrti 2'.

- Morala sam ti poslati rečenicu nakon što sam vidjela što si napisao u suvenirskom programu o Darovima smrti. Jako me je rasplakalo. Hvala što si učinio pravdu za mog najkompleksnijeg lika - istaknula je Rowling. Glumica Kate Winslet (42) pisala je Alanu nakon što su zajedno snimali romantičnu dramu 'A Little Chaos' koji je on režirao i u njemu glumio

- Najdraži Alane, hvala za tvoje vodstvo. Svidjela mi se svaka sekunda - Kateine su riječi. Glumica Nicole Kidman (50) obratila se Alanu nakon što ga je gledala u predstavi 'Private Lives' u Londonu.

- Dragi Alane, svidjela mi se predstava. Puno ti hvala na tako odličnoj, inspirirajućoj izvedbi. Molim te čestitaj ostatku glumačke ekipe. Nadam se da ću se to uskoro vidjeti, bila sam presramežljiva da dođem iza pozornice - napisala mu je Kidman.

Osim pisama kolega, u Rickmanovim privatnim stvarima se nalaze i pisma od princa Charlesa (69), bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira (65) i nekadašnjeg američkog predsjednika Billa Clintona (71).