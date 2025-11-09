Patricija (16) briljirala na 300 godina staroj violini: Akademiju sam upisala kad mi je bilo 12...

Slovenka Patricija Avšić (16) oduševila je žiri 'Supertalenta'. Ova djevojka je preskočila srednju školu i odmah upisala glazbenu akademiju. Martina Tomčić ju je pitala kada je krenula na akademiju i koliko sati dnevno vježba.

Foto: NOVA TV

- Imala sam 12 godina, a vježbam 10 sati dnevno - otkrila je, a žiri je bio u šoku.

Ispričala je kako je oduvijek imala želju svirati violinu, a ljubav joj je usadio otac - profesionalni je violinist koji svira u operi.

- Nisam se htjela baviti ničim drugim - rekla je.

Foto: NOVA TV

Uživa svirajući violinu te nikada nije imala tremu pred nastup - pa tako ni ispred žirijem showa u kojem je dobila četiri 'da'.

- Ja sam se ozbiljno sad uznemirila koliko sam pratila gdje smo i što smo, ali nisam baš uspjela popratiti baš točno ton. Nevjerojatna brzina - izjavila je Maja.

Foto: NOVA TV

- Nije mi skladba fora, ali mi je fora kako ti to izvodiš. Dobio sam malo puniji dojam o tvojoj vještini sviranja violine - komentirao je Davor.

- Možda je tvoja violina od milijun eura, ali tako je i tvoja vještina. Violini će vjerojatno rast vrijednost, a tebi će sigurno - kazao je Fabijan.

Foto: NOVA TV

- Nije uobičajeno sa 16 godina biti na muzičkoj akademiji... Možemo reći da se radi o jednom čudu od djeteta, o izvanrednom muzičkom talentu, o izvanrednom kapacitetu - rekla je Martina i zaključila kako je Patricija 'wunderkind'.