Paula Sikirić otkrila da joj je kći bolesna: 'Sada je na zaraznoj. Ljuta sam na naše zdravstvo...'

Ljuta sam na naše zdravstvo. Ne sve, ali generalno sam ljuta, napisala je na svom Instagramu bivša voditeljica i influencerica Paula Sikirić (27) koja je u srpnju prošle godine postala majka djevojčice Arte Lie. Paula svojim pratiteljima često dijeli majčinske savjete, a ovoga puta otkrila im je s čim se bori zadnjih nekoliko dana.

- Artica je i dalje bolesna. Od 8. listopada. Upravo su ona i tatek na zaraznoj. Samo da sve bude ok, ali i da možemo na put koji je bukiran još od kolovoza – započela je Paula te dublje objasnila cijelu situaciju:

Foto: Instagram screenshot

- Ljuta sam na naše zdravstvo. Ne sve, ali generalno sam ljuta. Već dva tjedna ju vucaramo kod pedijatrice koja joj prepisuje sirupe, a to što ima proljev od prvog dana, ništa. Možda nam je 'predugo' trebalo da uzmemo stvar u svoje ruke i odemo na zaraznu s uzorkom stolice, ali nekako 'vjeruješ' doktoru što je savjetovao. I eto nas doma, tjedan tri proljeva i produktivnog kašlja. Nadam se da ništa ozbiljno nije – ispričala je.

Foto: Instagram screenshot

Inače, Paulin sadržaj, osim mode, često se fokusira i na majčinstvo pa je tako nekoliko mjeseci nakon što je postala majka objavila video u kojem je progovorila o svim obavezama te o tome kako sve to utječe na njeno psihičko i fizičko zdravlje.

- Mala doza realnosti. Evo ja sam počela pucati biti mama, biti kućanica, biti domaćica, biti uspješna u poslu i pokušati održavati ono što sam radila jer je i to teško. Uz sve to se i školovati dodatno jer sam ja upisala dva smjera kako bi ubila dvije muhe jednim udarcem. Imati dva psa i njihove potrebe održavati na nivou i uz sve to ostati normalan - podijelila je sa svojim pratiteljima.

Bivša voditeljica je vijest o trudnoći objavila početkom prošle godine kada je otkrila da je trudna već 14 tjedna. Ubrzo nakon na Instagram profilu pokazala je i zaručnika kojeg je dugo skrivala od očiju javnosti, a zaručila se u kolovozu prošle godine nakon tri mjeseca veze.

