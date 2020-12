Nije ni \u010dudo da je sljede\u0107ih godina radio u enigmatskim magazinima, ure\u0111ivao ih i vodio, obarao rekorde u kri\u017ealjkama, osmi\u0161ljavao pitanja i igre, a povremeno se i natjecao.\u00a0

POGLEDAJTE VIDEO:

<p>Kvizaš, enigmat, putopisac, novinar, tekstopisac, a danas čak i političar. Sve to bio je u nekom trenutku Splićanin <strong>Robert Pauletić</strong> (54), no zadržimo se na prvoj ljubavi - kvizovima, ali i na tužnom povodu. U 85. godini preminuo je <strong>Lazo Goluža</strong>, urednik legendarnih kvizova, koji je danas uobičajenu TV formu prvi promovirao na ovim prostorima. U kultnoj 'Kviskoteci', o kojoj se i danas pričaju mitske priče mlađim generacijama, a neke potvrđuju i arhivske snimke na YouTubeu, najmlađi pobjednik bio je upravo Pauletić.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO 'KVISKOTEKE' IZ 80-IH:</strong></p><p>Za natjecati se bilo je potrebno imati 18 godina, no Pauletić je pobijedio sa svega 15 godina. Zbog evidentnog znanja pokazanog prilikom testiranja napravljena je iznimka, a tada tek srednjoškolac oduševio je milijune gledatelja u bivšoj državi, koji su religiozno pratili ove dvoboje kvizaša na malim ekranima. Tada je, naravno, upoznao i velikog Lazu Golužu. </p><p>- Iako me upoznao kao petnaestgodišnjaka, a sve otada smo blisko surađivali, uvijek me oslovljavao s 'Vi'. Bio je stara škola. Prvi put smo se vidjeli prije točno 40 godina, u prosincu 1980., kad sam otišao u Zagreb, na razgovor oko nastupa u Kviskoteci. Mater mi je isplela smeđi džemperić, u kojem sam kasnije i nastupio. Imao sam 15 godina, i po pravilima nisam smio nastupiti, bio sam daleko od punoljetnosti. Ali Lazo Goluža i Branko Lipanović, suautori Kviskoteke, htjeli su me upoznati, jer sam imao najbolji test na splitskom testiranju. Mislili su da je možda neka odrasla osoba rješavala test, a potpisala 15-godišnjaka, pa su me htjeli provjeriti - ispričao je Pauletić.</p><p>Do prvog 'skalpa' došao je još u siječnju 1981. godine, a pet godina kasnije osvojio je drugo mjesto u superfinalu najjačeg ciklusa 'Kviskoteke', u kojem su se natjecala ukupno 64 pobjednika iz svih prethodnih sezona.</p><p>- Tu Kviskoteku u kojoj sam kao 15-godišnjak pobijedio gledalo je 8 milijuna ljudi, a nakon toga dobio sam preko 20 tisuća pisama od obožavateljica, curica iz cijele bivše Jugoslavije! Lazo mi je nakon emisije poklonio drvenog Kviskića, relikviju koja i danas, nakon 40 godina, zauzima najistaknutije mjesto u mom stanu - dodao je. </p><p>Nije ni čudo da je sljedećih godina radio u enigmatskim magazinima, uređivao ih i vodio, obarao rekorde u križaljkama, osmišljavao pitanja i igre, a povremeno se i natjecao. </p><p>- Otada je prošlo četiri desetljeća, i gotovo cijelo to vrijeme blisko sam surađivao s Lazom. Prvo sam ja sastavljao pitanja za tv Kviskoteku, onda je on meni slao pitalice i testove za novinsku Kviskoteku. Godine 2007. pobijedio sam u posljednjoj 199. emisiji televizijske Kviskoteke, koju je vodio Oliver Mlakar, uređivao Lazo, a producirao još jedan veliki Lazin prijatelj, Hamed Bangoura - prisjetio se poznati kvizoman. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Nakon titule novog šampiona 'Kviskoteke' okrenuo se dominantno nekim drugim interesima, no nema sumnje kako će ga ljubitelji kvizova najradije pamtiti upravo po Kviskoteci. </p><p>- Na zadnjoj proslavi novinske Kviskoteke na Jarunu, počasni gost je bio i Lazo. Kad je odlazio s proslave, zagrlio me i šapnuo na uho: 'Roberte, oduvijek sam vas volio, vi ste mi cijeli život kao sin!'. Sav sam protrnuo i umalo zaplakao. Naime, bljesnulo mi je pred očima da bi ovo mogao biti naš posljednji susret i posljednje što sam čuo od njega. Tako je i bilo. Otišao je moj Lazo, moj duhovni otac, legenda kvizologije, čovjek koji mi je svojim poklonom, onim mitskim drvenim Kviskićem, zauvijek usmjerio život i kojemu ću zauvijek biti zahvalan za sve. Nikad mu više, nažalost, neću stisnuti ruku, ali svaki put kad prođem pokraj drvenog Kviskića u svojoj vitrini, pogladit ću sveto staro drvo i sjetiti se Laze Goluže - zaključio je Pauletić. </p>