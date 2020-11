Paulina ima dečka, a nahvalila Jovana: 'Tko zna što život nosi'

Paulina je priznala kako nikad neće zaboraviti Jovana, kojeg je upoznala u desetoj sezoni 'Ljubavi na selu' te da su stvorili lijepe uspomene. No napomenula je kako je sada ponovno u vezi

<p>Kuharica iz Siska <strong>Paulina Popović</strong> (38) javnosti je postala poznata kada se pojavila u 'Ljubavi na selu'. U desetoj sezoni showa imala je vruću romansku sa Slavoncem <strong>Jovanom Karapandžom</strong> (33). 'Kliknuli' su već na prvom spoju te su se na samom upoznavanju ljubili pa potom i skupa 'završili' u bazenu. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dame iz 'Ljubavi na selu'</strong></p><p>Nedavno je Jovan objavio na društvenim mrežama kako Paulina danas izgleda još bolje nego u emisiji te je uz to objavio pjesmu 'Žale godine' Esada Merulića. U komentarima mu se javila Paulina te napisala kako je to njihova pjesma.</p><p>- Žališ li ti? Ja ne. Nikad te neću zaboraviti. To što sam tebe upoznala je nešto posebno - napisala je Paulina, dok se Jovan s njom složio. </p><p>No Paulina je za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3918360/jovan-i-paulina-iz-ljubav-je-na-selu-ne-mogu-zaboraviti-jedno-drugo-ima-nesto-u-nama-da-smo-se-tako-pozeljeli/" target="_blank">RTL </a>otkrila kako se pomirila s bivšim dečkom.</p><p>- Sretna sam što smo se pomirili, ali nitko ne zna što nas čeka u životu - rekla je Paulina. </p><p>Progovorila je i o svom odnosu s Jovanom.</p><p>- O njemu mislim sve najbolje. On se meni na prvu svidio, na prvi klik i lagala bih kad bih rekla da nikad ne pomislim na njega. Zgodan je, dobar, zafrkava se. Čudi me da nema curu, ali vjerojatno još želi uživati u životu. Uvijek sam govorila kako će svaka cura koja bude s njim biti sretna - ispričala je Paulina. </p><p>Komentirala je i njihovu vruću avanturu.</p><p>- Ima nešto u nama da smo se tako poželjeli. Imamo lijepu uspomenu za cijeli život, a tko zna što nosi budućnost - kaže. </p>