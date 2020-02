Paulina: Marijana me iskopirala golišavom 'akcijom' u bazenu... Iskreno, podsjeća me to malo na mene i Jovana, ali baš me briga, osvrnula se Paulina na dosadašnje epizode 'Ljubavi na selu'. U 12. sezonu se nije prijavila, ali kaže da joj je Josip najbolji od svih farmera...