Paulson (44) o ljubavi s Taylor (76): Osuđivali su našu vezu

Američka glumica Holland Taylor (76), koja u seriji 'Dva i pol muškarca' glumi Charliejevu majku Evelyn Harper, već je četiri godine u vezi s 32 godine mlađom kolegicom Sarah Paulson (44).

Gostujući u emisiji 'What Happens Live With Andy Cohen', njezina partnerica Sarah napokon je otkrila kako je počela njezina ljubavna priča sa starijom glumicom.

Foto: GOTPAP/Press Association/PIXSELL

- Kako smo se upoznale je uistinu duga priča koja se dogodila davno, kada sam ja bila u vezi s nekim drugim. I ona je bila u vezi. Upoznale smo se na humanitarnoj večeri organiziranoj u domu glumice Marthe Plimpton i odmah smo kliknule - rekla je Paulson i usput otkrila da joj se Holland nakon njihova susreta prva javila privatnom porukom na Twitteru.

Počele su se dopisivati, a ubrzo nakon toga započele su i ljubavnu vezu.

Kako prenosi USA Today, Paulson je 2016. u intervjuu priznala da joj se Holland svidjela 'na prvi pogled', a za mišljenja okoline zbog razlike u njihovim godinama nije previše brinula.

- Ako je moj životni izbor morao biti utemeljen na onome što je od mene očekivala zajednica, zbog toga bih se užasno osjećala, a to ne želim. Ono što mogu reći je da sam zaljubljena, a ta osoba je Holland Taylor. Kad sam je prvi put vidjela, odmah sam znala da je ona jedna od najposebnijih žena koje sam ikad imala prilike upoznati - rekla je glumica, najpoznatija po ulozi u seriji 'Američka horor priča' i filmu 'Oceanovih 8'.

Foto: DPA/PIXSELL

Kad su tek priznale da su u vezi, glumice su se susretale s osuđivanjem, prvenstveno zbog razlike u godinama.

- Kada me neki ljudi vide s Holland misle kako iz djetinjstva vučem traume vezane uz majku. Ja brinem o njoj isto koliko i ona brine o meni, nema nikakvih skrivenih namjera tu - otkrila je Sarah u razgovoru za The Sunday Times. I prije veze sa zvijezdom 'Dva i pol muškarca', Paulson je voljela starije žene. Tako je od 2004. do 2009. godine bila u vezi s glumicom Cherry Jones (62).