Payne je davao djevojci 35.000 dolara mjesečno? 'Često je išla u shopping s njegovom karticom'

Dok se mnogobrojni obožavatelji i dalje opraštaju od prerano preminulog pjevača Liama Paynea, koji je 16. listopada tragično stradao nakon što je pao s trećeg kata hotela u Buenos Airesu, strani medijima otkrivaju nove detalje vezane o njegovoj vezi s Kate Cassidy (25).

Tvrde kako je nekadašnji član grupe One Direction davao djevojci 10.000 dolara mjesečno za životne troškove, piše Page Six.

Osim toga, Payne joj je omogućio korištenje svoje kreditne kartice, a iznosi su, otkriva bliski izvor za strane medije, premašivali 25.000 dolara mjesečno.

Prema navodima izvora, Kate je često išla u kupovinu s pjevačevom dugogodišnjom stilisticom i prijateljicom Adele Cany, čije je usluge financirao.

Nakon pjevačeve smrti, Kate mu je posvetila emotivnu objavu na svojim društvenim mrežama.

- Ti si moj najbolji prijatelj, ljubav mog života i svi koje si dotaknuo osjećali su se jednako posebno kao i ja. Tvoja je energija bila zarazna, osvjetljavala je svaku sobu u koju si ušao. Ništa od ovoga nije stvarno, i ne mogu razmišljati o ovoj novoj stvarnosti da te nemam. Borim se shvatiti kako živjeti u svijetu bez tebe - napisala je Kate uz njihove zajedničke fotografije te otkrila da se s glazbenikom dogodine trebala vjenčati.

- Prije nekoliko tjedana sjedili smo vani na prekrasnoj večeri manifestirajući naše zajedničke živote. Tvoju bilješku čuvam blizu, iako si mi rekao da je ne gledam. Pisalo je: 'Ja i Kate vjenčat ćemo se u roku od godinu dana /zaručeni i zauvijek zajedno 444.' Liam, znam da ćemo zauvijek biti zajedno, ali ne na način na koji smo planirali. Uvijek ćeš biti uz mene. Dobila sam anđela čuvara - napisala je tada.

Kate je bila s Liamom u danima koji su prethodili njegovoj smrti, prije nego što se vratila u svoj rodni grad na Floridi u Sjedinjenim Državama. Par je bio na odmoru u Argentini i bili su na koncertu s Liamovim bivšim kolegom iz benda Niallom Horanom. Tijekom svog odmora, koji je prvotno trebao trajati pet dana, i Liam i Kate zabavljali su obožavatelje na društvenim mrežama.

Tko je Kate Cassidy?

Kate je influencerica iz Londona, a diplomirala je na Sveučilištu Coastal Carolina u proljeće 2021. Na Instagramu je prati više od 260 tisuća ljudi, s kojima često dijeli fotografije s putovanja.

S Liamom je počela izlaziti u listopadu 2022. Da su prekinuli, počelo se šuškati u svibnju 2023., ali par je to demantirao kad se zajedno pojavio u Londonu.

Ubrzo nakon što je njihova veza postala javna, Liamovi obožavatelji počeli su je optuživati na društvenim mrežama da je s pjevačem samo zbog njegova novca. Payne je tada stao u njezinu obranu.

- Možete mi reći bilo što i to me neće uvrijediti. Nikada nisam osjećao ljubav kakvu osjećam prema Katelyn. Mi jedno drugo činimo boljim ljudima. Ako je sa mnom samo zbog novca, dao bih joj sve što imam. Ali nije (molim vas, sjetite se da sam i vraški seksi), znam da sam zabavna i draga osoba. I boli me briga, po prvi put u životu sam istinski sretan - poručio je tada na Instagramu.