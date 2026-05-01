Peco i njegova Silvia za Prvi maj pjevali na Marjanu, a nekad je njihova veza punila tabloide

Praznik rada mnogi Splićani i njihovi gosti već tradicionalno provode na Marjanu, a za glazbeni ugođaj pobrinuli su se Silvia Dvornik i Marko Pecotić, koji su svojim nastupom dodatno podigli atmosferu.

Ovaj poznati par zabavljao je okupljene, a ako je suditi po fotografijama, i sami su se dobro proveli.

Podsjetimo, splitski pjevač je krajem 2022. bio u velikom fokusu javnosti zbog priznanja da se razvodi od supruge Irene nakon čak 16 godina braka. Tada je priznao da je razlog tome njegova nova ljubav.

Nakon toga se doznalo da je riječ o Silviji Dvornik koja je dugo godina njegov prateći vokal u bendu. Silvija ga je pratila na putovanjima, koncertima i obiteljskim druženjima.

'Nitko nije imao javni linč kao što smo ga imali mi', izjavio je Peco jednom prilikom za InMagazin.