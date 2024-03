Peco i Silvija progovorili o vezi: 'Ljudi se igraju životima, a ne znaju zapravo što rade s tim...'

U emisiji 'In Magazin', pjevač Marko Pecotić Peco (44) i Silvija Dvornik progovorili su o svojoj vezi, a Marko je otkrio i u kakvom je odnosu s bivšom suprugom Irenom Pecotić. Prije godinu i pol Peco je otkrio da se rastaje od Irene nakon 17 godina braka i to upravo zbog Silvije. Unaprijed dogovoreni nastupi tada su paru zbog osude javnosti počeli otpadati.

- Nisu to lijepe stvari, ljudi se igraju životima, a zapravo ne znaju što time rade samo iz svoje dosade ili obijesti. I ja i ona i dalje stojimo tu, zbog toga što vjerujemo u sve ovo, a ne zbog toga što je netko nešto rekao. Ne slušamo ničije priče nego gledamo jedno drugo, slušamo što nam srce govori i tako je bilo i tako će i biti - kaže Marko.

Foto: Matko Begovic/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

- Prirodni tijek je bio takav da smo malo bili izignorirani, ali to je sve sastavni dio života. Nešto smo iz toga i naučili, nešto dobili, nešto izgubili, ali evo, nakon tog jednog šikaniranja opet je prošlo to jedno razdoblje gdje smo počeli normalno dalje - kaže Silvia.

Marko je s bivšom suprugom Irenom u izvrsnim odnosima.

- Mi imamo obaveze svatko od nas i prema svome životu koji smo ostavili, tako je to i ostalo, stvarno u dobrim odnosima. Samo što to nikoga ne zanima. Ljude zanima nered, zato oni i izmišljaju i pišu o neredu, a Silvija i ja i svi drugi oko nas znaju da je to stvarno sve okej i da nema straha. I da ono što smo odlučili, a to je neki drugi korak i ne živjeti kako su ljudi navikli da se živi, da se stavljaju stvari pod tapet. Nismo naravno naišli na odobrenje i svi su se srušili baš na nas. Svatko tko nas upozna zna da mi nismo onakvi kakvi nas zapravo prikazuju i to najviše zapravo boli - kaže Pecotić, a par je priznao i da su zbog svoje veze izgubili i neke ljude.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell