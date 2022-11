Pedro Soltz i supruga Iris Cekuš su otkrili spol djeteta: Do sada je sve znala samo njihova kćer!

Pobjednik ovogodišnje emisije 'Plesa sa zvijezdama', Pedro Soltz i njegova supruga Iris Cekuš čekaju svoje drugo dijete, a sada su otkrili spol djeteta.

U nedjelju su organizirali proslavu otkrivanja spola bebe, a povodom toga su objavili kratki video tijekom kojega su njihovi bliski pogađali radi li se o dječaku ili djevojčici. Jedina osoba koja je od početka znala spol bila je njihova kćer Lara.

Foto: Instagram/Pedro Soltz/screenshot

Lara je donijela veliki balon s natpisom, koji je Iris probušila te su iz njega ispali ružičasti konfeti, što znači da će poznati par dobiti još jednu djevojčicu.

Foto: Instagram

Pedro i Iris u braku su šest godina i zajedno imaju kćer Laru. Par se zaljubio 2010., a vjenčali su se šest godina kasnije. Ime djeteta, kako kažu, još nisu odabrali, ali vesele se. Da u njihovoj vezi cvatu ruže, moglo se vidjeti iz objave koju je Pedro posvetio svojoj najvećoj ljubavi za njezin 37. rođendan.

Foto: Instagram/Mia Negovetić/Marco Cuccurin

Na fotografiji koju je postavio, poziraju zagrljeni, a zgodni Brazilac je napisao:

- Sretan rođendan Iris, znam da očekuješ poklon od mene...I naravno moram ispuniti to očekivanje, ako ne želim danas umrijeti. Zapravo već jesam prije nekoliko dana i evo još sam živ. Ono što sam htio reći danas jest da svatko može kupiti cvijeće, poklone, torbe i nakit.. U tome apsolutno nema ljubavi.

Foto: Grgo Jelavic/Pixsell

- Prava ljubav je u malim stvarima koje radim svaki dan da pokažem da mi je stalo. To je moj način na koji te želim usrećiti, odluke koje donosim svakodnevno i koje sam donosio do sad, bit ću uz tebe kad god me trebaš, gurat ću te prema naprijed i podržavati. Zajedno dijelimo sreću i hodamo ruku pod ruku kroz oluje prema našim ciljevima. Mislim da je to najbolje što mogu ponuditi danas, ali i svaki dan - zaključio je Soltz.

