Pedro Soltz o Uskrsu: 'U Brazilu se ne tucamo jajima, a za kćeri svake godine imam izazov!'

Brazilski maneken, poznat kao 'hrvatski zet', Pedro Soltz unatoč prebukiranom rasporedu pronašao je vremena da tradicionalno obilježi Uskrs s obitelji. 'Trenutno sam na aerodromu i vraćam se iz Rumunjske. Zadnjih nekoliko tjedana sam konstantno na putu. Na uskrsni ponedjeljak putujem na Majorku. Trenutno sam u Bukureštu. Mi smo se unatoč moji putovanjima pripremili za Uskrs, koji smo planirali provesti u Istri skupa. Zbog radova kod kuće morali smo to otkazali, ali važno je da smo zajedno. U nedjelju tradicionalno se okupljano za uskrsni doručak pa onda i šira obitelj za ručak nakon kojeg tradicionalno se tucamo jajima', kaže Pedro.

Igraju zabavni izazov

Svojim djevojčicama svake godine želi napraviti Uskrs za pamćenje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

- Kao i svake godine napravim izazov za djecu koji zovem 'Five challenge' gdje moraju izvršavati određene zadatke i tragati za čokoladama i poklonima. Svake godine sve je teži i meni i njima jer moram osmisliti gdje sakriti iznenađenja. Sada već skrivam i okolo zgrade i u autu. Sve to snimamo i jako je zabavno. Lara sad već ima 12 godina i moram dobro osmislili 'challenge' - dodaje.

Foto: Privatni album

'Baka zna najbolje'

Zna se tko kod obitelji Soltz najbolje kuha.

- Naša voljena bakica, to je baka od Iris, zadužena je za jelovnik. Znači prabaka od Lare i Izabele. Čeka nas janjetina pod pekom i krumpiri i povrće. Baka zna najbolje. A posebno sam naručio kremšnite za desert. Ujutro jaja sa šparogama kao i svake godine. Samo da znate u igri s jajima ja uvijek pobijedim, ma šalim se. To kod nas u Brazilu nije običaj, no uživam u tome od kada sam u Hrvatskoj – kaže nam nasmijano.

Majka ga naučila tradiciji

Prisjetio se i kako je u rodnom kraju slavio Uskrs.

- Sjećam se da mi je mama skrivala jaja. U Brazilu imamo velika čokoladnih jaja, puno toga. Ogromnih. U Hrvatskoj toga nema toliko. To je nešto što me vraća u djetinjstvo. Zapravo je moja majka ta koja me naučila tradiciji koju prenosim svojoj djeci – zaključio je.