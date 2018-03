Pejaković: S Korni grupom sam odbio turneju s Pink Floydima

Kao Tri mušketira pjevali smo nedavno u Međimurju i postavili rekord. Mladen Grdović, Jasmin Stavros i ja pjevali smo sedam i pol sati, kaže Zlatko Pejaković (67).

Sva tri pjevača imaju golem opus, no nije im problem dogovoriti se tko počinje koncert i tko će koliko pjevati.

- Dogovorili smo se da to naš menadžer Ljubo Šeperić odredi - kaže Zlatko.

Njegova karijera počela je u dvorištu zgrade u Osijeku, pred stanarima koji su ga gledali s 20 prozora. Pjevao im je “Que sera, sera” i dobio golemi aplauz. Već tad je, kaže Pejaković, znao da želi cijeli život pjevati. Pjevao je u osječkim sastavima Lavine, Čarobnjaci i Dinamiti, ali s njima nije objavljivao zvučne zapise pa je ostao nepoznat. No proslavio se pjesmom “Čerge”. Za nju je napisao i tekst i melodiju 1967., no tek ju je tri godine poslije uglazbio. Imala je tiražu od tri milijuna primjeraka i bila prevedena na četiri jezika. Ipak je proglašena šundom.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL Kao dijete je progutao žlicu pa ga je mama zvala: ‘Žlica, Žličica’. Zlatko joj je govorio da ga tako ne zove, ali nadimak mu je ostao

Kad sam objavio ‘Čerge’, prvi put sam okusio zavist, pakost, zlobu i nerazumijevanje. Govorili su kako kao roker mogu pjevati ‘Čerge’? A kad su kritičari pjesmu proglasili šundom, slavio sam, jer sve što su oni tad kudili, ostalo je vječno, priča Pejaković.

Potkraj 1971. ga je Zdravko Čolić, koji je tri mjeseca pjevao u Korni grupi, preporučio Korneliju Kovaču kao novog pjevača. Kornelije je vidio da je Čola pop pjevač, a bendu je, priča Zlatko, trebao divljak.

- Čola mu je rekao: ‘Ima jedan luđak u Osijeku koji će sigurno zadovoljiti tvoje želje’ - prisjeća se Zlatko, koji ulazak u Korni grupu smatra teškim. Puno su vremena provodili u studiju, radili glazbu za kazališta, sletove i filmove, a za sebe su radili jazz.

- Na prestižnom, najpoznatijem na svijetu, jazz festivalu u Montreuxu uzeli smo prvo mjesto. Glazbenici sanjaju da tamo uopće dođu, a o pobjedi ne razmišljaju - kaže Zlatko.

Foto: Privatna arhiva/ PIXSELL Legenda domaće zabavne glazbe odrastao je kao sin jedinac mame Marije i oca Mihaela

Svi su bili znatiželjni tko je novi pjevač Korni grupe, a Kornelije je Pejakoviću rekao da se na slikanju mora okrenuti leđima jer tek treba zaslužiti da bude dio grupe.

- Mi ćemo se slikati, jer mi jesmo Korni grupa i naša se lica trebaju vidjeti. Tvoje još ne - govorio je Kovač. Plakat su razapeli u cijelom izlogu i kad ga je ugledala Mira Trajlović, tadašnja intendantica Ateljea 220, koji su upravo postavljali ‘Isus Krist Superstar’, oslonila se na zid jer onako s leđa bio sam joj isti Isus - priča Zlatko.

Pejaković je dobio ulogu, vježbao u kazalištu, ali i pjevao s Korni grupom. Pretpremijera mjuzikla trebala je biti dan nakon što je Korni grupa pobijedila na festivalu u Montreuxu. Nagradu mu je dala Ella Fitzgerald. Nisu mogli stići na pretpremijeru pa je Mira Trailović organizirala vladin avion koji je došao po njih. Kovač je poslije često isticao da je razdoblje s Pejakovićem bilo najplodnije razdoblje grupe. Na Eurosongu 1974. pjevali su “Moja generacija”. Tamo ih je zapazio menadžer Pink Floyda i ponudio im da budu predgrupa Floydima na 47 koncerata američke turneje.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL Pejaković, Stavros i Grdović bliski su prijatelji više od 30 godina, a pjevaju kao Tri mušketira

- Za talijansko tržište napravili smo LP ploču ‘Not An Ordinary Life’. Čovjek ju je slušao i nije mogao vjerovati da smo bend iz Jugoslavije. Onda je doznao i za nagradu iz Montreuxa. Došao je s ugovorom, a mi smo ga odbili jer smo već imali dogovoren nastup na ‘Vaš šlager sezone’. Obećanje je obećanje, tad je tako bilo, pa nikad nisam upoznao Floyde - priča Pejaković.

Sredinom 70-ih Korni grupa se razišla, a Pejaković je počeo solo karijeru. S Kornelijem je ostao u sjajnim odnosima pa je ovaj 1975. uglazbio Pejakovićevu prvu solo pjesmu “Ove noći jedna žena mirno spava”.

- Ni danas ne propustim priliku reći: ‘Kornelije, hvala ti’. Kad sam došao kod njega, obnovio sam solfeggio. On bi stavio partituru pred mene i rekao: ‘Ovo je pjesma, tempo je ovakav, a ti se Zlatko snađi’. I odmah mi se vratilo koja je koja nota, za deset dana svega sam se sjetio - priča.

Nakon dva megahita - “Čerge” i “Ove noći jedna žena mirno spava”, Zlatko nije mirno mogao hodati ulicom. Kad nije bio raspoložen, projurio bi, kaže, kao ptica trkačica.

Foto: Privatna arhiva/ PIXSELL Pjevačku karijeru počeo je 1967. kao pjevač u osječkim vokalno-instrumentalnim sastavima Lavine, Čarobnjaci i Dinamiti,

- Nekad bih i stao. Djevojke su mi govorile da vole slušati moje pjesme, Tražile bi i autograme. Nisu bile dosadne, prije bih rekao mladenački zainteresirane. Samo jednom u Zagrebu, usred noći, jedna mi je potrgala brisače jer sam je odbio - kaže Pejaković. Jedini je glazbenik koji u svojem opusu ima pjesme “Hoću” i “Neću”. - Volim ih na koncertima pjevati jednu za drugom jer su slične po ritmu. Obje su imale jako dobar uspjeh. ‘Hoću’ je bila na nekad strašno praćenom Radijskom festivalu, dugo se je vrtjela i ušla ljudima u uho. ‘Neću’ je bio veliki hit s albuma iz 1997. - kaže Zlatko.

Iza njega je 50 godina karijere u kojoj mu, ističe, nikad nije dosadilo popeti se na pozornicu.

Foto: Privatna arhiva/ PIXSELL Kornelije Kovač uvijek ističe da je najplodnije vrijeme Korni grupe bilo baš ono sa Zlatkom Pejakovićem

- Dosadila mi je samo vožnja, transport od mjesta do mjesta. Da sam htio biti vozač, bio bih. Volim glazbu iznad svega, pjevanje, pjesmu, ali sam našao utjehu u toj vožnji - vozim, pjevušim, izmišljam pjesme - kaže Pejaković.

Kod kuće voli poslušati Whitesnake, Deep Purple, Uriah Heep..., bendove koji su obilježili njegove početke 60-ih godina. U glazbenim krugovima poznat je po nadimku Žlica.

Foto: Privatna arhiva/ PIXSELL Mali Zlatko volio je pozornicu od malih nogu pa se nije sramio ni kad ga je sv. Nikola izveo na binu. Voli reći da je već kao klinac bio zvijezda u kvartu jer je pjevao u tad omiljenoj dječjoj emisiji ‘Mendo i Slavica’

- Kad sam bio klinac, nekih sedam godina, volio sam limunadu u prahu. Unutra je bila žličica, zapravo mjerica koliko citrona staviti u vodu. Ja bih to bez šećera stavio u usta i pjevušio s tom žlicom - prisjeća se. Jednom se zaigrao, zapjevao i progutao žličicu. Mama ga je upitala je li dobro, a Zlatko se samo iznenadio, ništa mu nije bilo. Čekali su dva dana da žlica izađe, a mama ga je po cijele dane zvala: ‘Žlica, žličica’.

- Tako me je zvala da se vratim doma. Ja kažem: ‘Mama, nemoj me više zvati žlica, žličica’, a ona po svom. To se pročulo i ostao sam Žlica - rekao je Pejaković, čija je majka ipak rado govorila: “Vidiš, to moj Zlatko pjeva” čim bi ga ugledala na televiziji.

Glazbenik je 18 godina u braku s kantautoricom Majom Marijom i ne skriva da ju je gledao pet godina.

- Milijun puta smo razgovarali. Dugo smo bili prijatelji, a onda smo na australskoj turneji shvatili da smo rođeni jedno za drugo - kaže Pejaković.