Penelope Cruz: 'Ljuti me što se s gađenjem priča o ženama...'

Glumica Penelope Cruz (45) u intervjuu za magazin Tatler otvoreno je rekla što misli o temama koje su trebale postati općeprihvaćene u društvu, no još uvijek su svojevrsni tabu. Cruz je pažnju skrenula na raspravama o ženskim tijelima, debljini, hormonima i menopauzi.

Foto: REGIS DUVIGNAU/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Hormoni vladaju svijetom. Sigurna sam da niste mislili da ćemo o tome govoriti... Treba znati kada dođe razdoblje u životu žene kada ona to treba prihvatiti, razumjeti i nazvati to pravim imenom - izjavila je glumica te dodala kako je danas previše tabua oko ženinog tijela.

- Smatram da to ukazuje na nedostatak poštovanja prema ženama. Riječi kao menstruacija, poslije porođajna depresija, menopauza... Čak i danas kada spomenete te riječi za stolom, svi postanu nervozni. Bez obzira je li riječ o grupi žena ili muškaraca. Energija za stolom postane sasvim drukčija. Predmenopauza nastupa u životu žena od 40 do 50 godine, a nitko o tome ne govori. To me stvarno ljuti - objasnila je Cruz. Ipak, glumica je zadovoljna što je danas puno bolja situacija kad je u pitanju ravnopravnost plaćanja muškaraca i žena.

Foto: Boesl/DPA/PIXSELL

Penelope je u braku sa glumcem Javierom Bardemom (49) kojeg je upoznala za vrijeme snimanja filma 'Jamon, Jamon', a danas imaju dvoje djece - sina Lea (8) i kći Lunu (6). Također, Penelope i Javier jedini su Španjolci koji su dobili Oscara za glumu. Osim toga, Penelope je jedina Španjolka koja je dobila zvijezdu na Stazi slavnih u Hollywoodu.