Pero Galić i Dino Jelusić o godini bez Akija: 'On nikad nije dijelio savjete, ali nas je podržavao...'

Vjerujte mi da bend i ja svaki dan pomislimo na njega. Uvijek su tu neke situacije u kojima ga se rado sjetimo, priča nam Pero Galić (52), frontmen benda Opća opasnost, o legendarnom glazbeniku Akiju Rahimovskom, koji nas je napustio lani u 67. godini. Preminuo je u Novome Mestu u Sloveniji, gdje je živio s obitelji.

Foto: Hrvoje Jelavic/Pixell

Dva mjeseca nakon što je Aki preminuo, članovi Parnog valjka organizirali su koncert u Zagrebu pod nazivom ''Valjak i prijatelji: Dovoljno je reći…Aki''. Nastupio je Galić, koji je Akija upoznao '93 kad je s bendom snimao prvi album.

- Bilo je to na Jarunu i mi smo treperili pred njim, a on je bio skroz opušten i normalan. Mi smo se njemu klanjali jer nam je bilo jasno da on jako voli ono što radi.

Aki savjete nije dijelio.

- Nikad nismo divanili o tome. No on nas je hvalio jer je osjetio da radimo iz srca - priča nam Galić pa dodaje:

Galić se oko obljetnice smrti nije čuo s Parnim valjkom, a vjeruje da će bend nastaviti dalje s koncertima.

Foto: sASA MILJEVIC/pixsell

- Pričali smo općenito o glazbi. Parni valjak je institucija koja ne bi trebala završiti na nekoj polici. Dečki će odlučiti kako dalje. Volio bih da nastave, ali to je na njima. Oni su stavili pečat na našu glazbu. Rodit će se novi glazbenici, ali Akijeva veličina se ne vraća.

Na koncertu je energija pjevača Dine Jelusića (30) mnoge podsjetila na Akijevu.

- Prije neki dan sam pogledalo koncert iz zagrebačke Arene. Teško mi je to gledati. I Massimo je još bio tamo... - kaže nam Dino.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Dino dodaje da je Aki naprosto nezamjenjiv.

- On je bio lik za taj bend. Aki je svojom izvedbom i interpretacijom dao život Husovim pjesmama. Nakon njega te pjesme više nitko ne može otpjevati. Pjesme s emotivne strane zvuče apsolutno savršeno.

Foto: Saša Huzjak

S Parnim Valjkom, Dino je, kako kaže, vodio razgovore o koncertima.

- Ne znam hoće li bend to vise raditi, no rado bih s njima surađivao. Bio bih počašćen.

