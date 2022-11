Pero Galić i Ivan Zečić: Dali smo srce u navijačku pjesmu, nismo razmišljali hoće li se čuti u Katru

Ako netko zaslužuje to čudo povratka reprezentativaca sa zlatnom medaljom, onda smo to definitivno mi, hrvatski navijači. Ipak se najviše veselimo tome, u odnosu na sve ostale nacije, pa bi bilo fer od Djeda Božićnjaka da nam pokloni to iskustvo za Božić, rekao je glazbeni producent Ivan 'ZETZ' Zečić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Uoči utakmice Hrvatske s Marokom na SP-u u Katru objavio je navijačku pjesmu 'Idemo Hrvatska'. Reakcije na pjesmu su pozitivne, a dodaje kako nije razmišljao hoće li se pjesme čuti i u Katru. Sve to, kaže, ovisi o publici, a s obzirom na komentare, ne bi ga iznenadilo. Iz HNS-a su mu rekli da je pjesma odlična i da je jako hitoidna.

- S obzirom na to da vjerojatno imaju najiskusnije uho kad su u pitanju navijačke pjesme, vjerujemo da je to dobar znak - kaže. Pjesmu pjeva pet vokala, snimana je u dva studija, a u izradu lyric videa bilo je uključeno više ljudi, uključujući i one iz HNS-a te s nekih TV postaja. Svi vjeruju u najbolje. Ako se ide po logici da smo 1998. bili treći, 2018. drugi... nameću se i razmišljanja o plasmanu na ovom prvenstvu.

- Uopće si ne mogu zamisliti koje bi ludilo bilo povratak reprezentativaca sa zlatom. Mislim da bi se dresovi nosili preko jakni i da bi porasla prodaja navijačkih šalova - kaže Zečić.

- Čemu pitanje uopće, najbolji smo sigurno. Pokazali smo to puno puta, tako da vjerujem u finale, a potom i pobjedu na prvenstvu - dodao je Pero Galić, frontmen Opće opasnosti.

Galić s Igorom Delačom, Ivanom Penezićem, Giulianom i Mariom Rothom pjeva novu navijačku pjesmu. Imaju i sjajan spot u kojemu je Hrvatska prikazana od sjevera do juga. Tu su i kadrovi iz prijašnjih utakmica reprezentacije, snimke s dočeka 'vatrenih' iz Rusije, kao viceprvaka.

Foto: Promo

- Tražili smo baš one kadrove s jakim emotivnim nabojem i nebrojeno puta osjetio sam knedlu u grlu gledajući to ludilo jer sam i sam bio negdje u toj masi navijača i doživio tu euforiju. Kad sam prvi put vidio video koji je montirao Marko Džavić, definitivno sam doživio nalet nekih čudnih pozitivnih emocija - priča Zečić. Galić pak kaže da uopće ne bi radili pjesmu bez da u nju ne ugrade i srce.

- Tako da srce igra brže no inače, ponos, vjera i ljubav prema domovini, to nas sve vodi, siguran sam - kaže Galić.

Jako bi ih veselilo da se ponovno slavi po gradovima, a fenomenalan osjećaj bi bio da je u pozadini tog ludila njihova pjesma. Posebice jer ima drugačiju energiju i koncept od ostalih navijačkih pjesama. Jedva čekaju saznati kako će se 'Idemo Hrvatska' uklopiti u proslave.

- Apsolutno se ne usudim to izgovoriti, ali imam jako lijep predosjećaj. Vidjet ćemo - kaže Zečić. Dotad, oboružani navijačkim rekvizitima, čekaju utakmicu s Kanadom.

- Vjerujem da svi isto reagiramo na tijek utakmica, a posebno kad igra reprezentacija. I znamo svi da je puuuuno lakše gledati nego igrati, pa onda i svi mi imamo bolja rješenja za neke situacije u utakmici. Volimo kad je sve OK, kad pobjeđujemo, ali se i ljutimo kad nije tako. No neka momci zaigraju i pobijede, a mi ćemo slaviti - raduje se Galić.

Najčitaniji članci