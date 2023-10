Pero Galić o zabrani nastupa srpskih pjevača u Hrvatskoj: Pa kod njih je svirala cijela estrada

Frontmena rock benda Opća opasnost, Pero Galić (53) osvrnuo se na zabrane nastupa srpskih glazbenika u Hrvatskoj, koji su u posljednje vrijeme ponovno u fokusu.

- Svi smo mi tamo. Naša cijela estrada je svirala u Srbiji i gdje god van Hrvatske. Nema ni jedan razlog da razmišljamo o tome drugačije. E sad, je li to dobro ili loše, to smo trebali puno ranije razmišljat pa u našem društvu napravit malo reda. Ali nemam ništa protiv, nek se svi vesele na svoj način i neka puste nas da idemo svojim putem - rekao je za IN magazin.

Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

Podsjetimo, prvo je pjevaču Saši Kovačeviću otkazan nastup u Bibinjama, koji je bio planiran 24. studenog, zbog 'neslaganja mještana', a zatim je otkazan nastup i Goge Sekulić koja je 14. listopada trebala pjevati u Benkovcu. Ona se i oglasila nakon odluke te poučila kako ju je to jako rastužilo.

Glazbenik se dotaknuo i svoje duge karijere s Općom Opasnosti, koja ove godine slavi 30 godina postojanja, a izdali su i novi singl kao i posebno izdanje svojih najvećih hitova. Imali su zanimljiv put, ali osim pauze ranih 2000-ih, nisu prestali raditi na novoj glazbi.

Foto: Žarko Bašić/Pixsell

- Rock je uvijek bio tu, on je najjači od svega toga. Samo dođe do nekog trenutka da se pojavi nekakva nova pričica, malo zapluta i onda se opet vratimo rock and rollu. Je li to glazba, je li to bilo koja sfera života, ako se odredite, morate se dobro pobrinuti da to funkcionira. Ako se date, onda će sve drugo ići lakše. Kada zbrojimo danas Opću opasnost, šest ljudi koji svi isto misle o ovome i jedva čekamo ponovno, mora valjati - rekao je Galić

Osim toga, članove benda već 30 godina veže i nerazdvojivo prijateljstvo kroz koje su prošli puno toga, od bojišnice, do turneja.

- Odrasli smo zajedno, kao klinci, a zajedno smo bili i na granicama naše lijepe, braneći ju... Taj trenutak nesigurnosti, svaki dan krećući tamo negdje, ne znaš da l' ćeš doći nazad… A još stotine želja u glavi, brdo volje i ideja. To je trenutak gdje smo stvarno bili svi kao jedan ne bi li se to sve čim prije završilo da mi idemo dalje - prisjetio se glazbenik.