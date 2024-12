Pero Galić za 24sata: 'Kući smo se znali vraćati na traktorskim prikolica i bez love. Vrijedilo je'

Ovu priču smo zamislili još 2009. i uspjeli smo je održati sve do danas. Velika je to radost za nas jer teško je ostati na glazbenoj sceni svoj, posebice u ova današnja vremena, govori nam frontmen grupe Opća opasnost, Pero Galić (54), povodom već tradicionalnoga božićnog spektakla u rodnoj Županji.

Jedan od naših najboljih rock bendova trinaest godina zaredom u blagdanskom ozračju organizira koncert u svom gradu kako bi sugrađanima zahvalio na bezrezervnoj podršci svih ovih godina. Tako će 27. prosinca u sportskoj dvorani Gimnazije Županja zapjevati svoje uspješnice poput “Jednom kad noć”, “Rastaviše i nas dvoje”, “Uzalud sunce sja”, “Pobjeg’o sam” i mnoge druge koje se pjevaju na tulumima, a često i kao prvi plesovi na svadbama. Da glazbeni spektakl bude potpun, dečki iz Županje svake godine pozovu neke od kolega da im se pridruže na pozornici. Ove godine su to tamburaški bend Gazde i Dino Jelusick.

Foto: BRANKO GALIČIĆ

- Uvijek je ‘muka’ uloviti nekog da je slobodan jer je u to vrijeme svima akcija i svi imaju svoje nastupe. Inače, sa svima smo zbilja dobri i rado prihvate biti dio ove priče - govori nam Pero. Prethodnih godina na koncertima su gostovali Tereza Kesovija, Marko Perković Thompson, Željko Bebek, Tony Cetinski, Vatra...

'Pjesma je ono što je povezivalo ljude'

- Božić smo proveli s obitelji, a tako ćemo dočekati i 2025. - kažu nam dečki. Grupa prošlih trideset godina neumorno putuje i svira, kako kažu, svoj rock ‘n’ roll, rado se prisjećaju početaka. Sve je počelo od dva mladića, Slavena Živanovića Žiže i Pere, 1992.

- Bio je rat, imali smo pušku u ruci i išli na bojište u šume. Dok smo tamo sjedili, uvijek je bila gitara u ruci, sviralo se i pjevalo jer svima nam je draga pjesma bez obzira na to gdje smo i u kojoj situaciji. Pojavila se tad situacija gdje je bilo ‘onaj tko ima domoljubnu pjesmu, ima pravo ući u studio snimiti je besplatno’, ali mi nismo odustali od onog što jesmo i nastavili smo svoju priču - objašnjava nam Pero.

Bend je 1993. snimio prvi studijski materijal, album u obliku kasete, koji je naslovljen jednostavno “Opća opasnost”. Ubrzo objavljuju i prvi službeni album “Treba mi nešto jače od sna”, pod produkcijom Marijana Brkića iz Parnog valjka, a na prijedlog dugogodišnjeg suradnika i autora pjesama Marija Vestića snimaju pjesmu “Jednom kad noć”, nakon koje je sve ostalo povijest.

Foto: Igor Soban/Pixsell

- Mi smo bili čupavci u kožnatim jaknama i s gitarama, svirali svoj rock ‘n’ roll, ali pjesma je ono što je ljude povezalo za nas i mi smo na tom tragu i danas. Energija koju prenosimo ljudima kroz pjesme. Mario i danas sjedi i piše pjesme - govori nam Pero i otkriva nam kako je u pripremi novi album, koji planiraju izbaciti iduće godine.

Poznata šestorka, Pero Galić, Slaven Živanović, Igor Kolić, Vlado Soljačić, Josip Kamenski i Branimir Jovanovac, priznaje da je ponosna što sve ove godine albume i pjesme snima i producira potpuno sama.

'Županja i bend funkcioniraju kao jedno'

- Sve nagrade i priznanja su samo dokaz našeg znoja. Znali smo se vraćati kući bez novca i na traktorskim prikolicama, ali sve to je vrijedilo jer smo napravili ono što smo zamislili. Danas se zna dogoditi da nas zovu, a mi nemamo slobodnog termina - govori Pero. Žive i rade u Županji, a mogu se pohvaliti i vojskom obožavatelja upravo u svom gradu.

- Malo tko se može pohvaliti ovakvim fanovima, pogotovo kad se baviš rock ‘n’ rollom na našim prostorima, i na tome smo im zaista zahvalni. Županja i bend oduvijek funkcioniraju kao jedno, a rijetkima se ovo događa. Tako su nam povodom 30 godina benda u Županji u gradskoj muzeju ‘Stjepan Gruber’ zbrojili sve o nama i izložili knjigu u kojoj je sve napisano od početka do danas - ponosno nam govori Pero.

Zagreb: Predstavljanje specijalnog izdanja fan cluba benda Opća opasnost 30 pjesama za 30 godina | Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

Svojim radom dečki su izazvali velik interes na hrvatskoj rock sceni, a to su prepoznali i organizatori grupe Whitesnake, koji su u Hrvatskoj 2008. napravili koncert za pamćenje. Slavonski rokeri dobili su pozivnicu da nastupe kao predgrupa bendu.

Whitesnake došao s dva avioni, a oni u kombiju

- To je bila velika prilika jer su oni nama idol bend i volimo ga, a nakon toga sve ostalo se samo pokreće - prisjetio se pjevač. To je dečke dodatno motiviralo pa su nakon toga ušli u studio i snimili singl “Uzalud sunce sja”, s kojim kasnije osvajaju i brojne nagrade i nominacije. Slično se opet ponovilo na maksimirskom travnjaku na koncertu slavnog Bon Jovija, koji su stigli 2011. u Zagreb.

- Dobili smo tad dobru priliku da dijelimo svjetsku pozornicu i odsviramo svoj program. Bilo je simpatično kad se sjetim kako su oni su došli s dva aviona, a mi sa svojim kombijem. Publika je bila zadovoljna nama - prisjetio se pjevač. Njihova postignuća, trud i rad na sceni doveli su ih u vrh rock glazbe u Hrvatskoj. Čak i nakon velike pauze 2000-ih godina, njihov povratak napravio je veliki “boom” na sceni.

Zagreb: Frontmen Opće opasnosti Pero Galić | Foto: Igor Soban/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

- Mi smo uspjeli biti veliki bend bez nekakve mrlje, uz sve to prati nas velik broj publike koja kaže ‘pa to je super’. Želimo prenijeti mladima to što mi jesmo - zaključuje frontmen benda.