Pet stvari na koje treba obratiti pažnju na dodjeli Grammyja

Las Vegas će u nedjelju prvi put biti domaćin Grammyja, godinu dana nakon što su organizatori zbog pandemije koronavirusa promijenili koncept u show nalik kabaretu. Dodjela najvažnijih glazbenih nagrada održat će se samo tjedan dana nakon šokantnog Oscara obilježenog šamarom Willa Smitha Chrisu Rocku zbog neukusne šale.

U Gradu Grijeha će zbog tog incidenta osiguranje pozornice i provjera scenarija biti pod povećalom, ali na Grammyjima uvijek ima prostora da stvar postanu šašave. Na ovih pet stvari treba obratiti pozornost na događaju koji će voditi komičar Trevor Noah.

Trijumf Olivie Rodrigo?

Dvije godine nakon što je Billie Eilish pokupila sve "velike četiri" nagrade - za album godine, pjesmu godine, album godine i najboljeg novog izvođača - pop senzacija Olivia Rodrigo mogla bi ponoviti njezin uspjeh.

Bivša glumačka zvijezda Disneyjeve televizije - koja je prošle godine tijekom eksplozivnog uspinjanja među pop zvijezde imala najveći broj streamova - nominirana je u sedam kategorija, među kojima su i četiri najprestižnije.

Kanyeove ludorije

Kanye West, koji se sada zove Ye, objavio je album ove i prošle godine, ali je zbog upitnog ponašanja postao je najveći čudak u svijetu glazbe.

Ove godine zaradio je pet nominacija, a s albumom Donda u kategoriji za najbolji album borit će se sa svojom dugogodišnjom suparnicom Taylor Swift kojoj je nominacija za album "Evermore" jedina prilika da ove godine osvoji Grammy. Ni jedno od njih dvoje, međutim, nije favorit da osvoji cijenjenu nagradu.

No, još od njegova zloglasnog "I'mma let you finish" upada na dodjeli MTV-jevih glazbenih nagrada 2009. - kada je došetao na pozornicu i prekinuo tada 19-godišnju Swift dok je primala nagradu za najbolji video u ženskoj kategoriji - cijeli svijet je Kanyeova pozornica.

Već tjednima nemirni osobno napada komičara Petea Davidsona jer je u vezi s njegovom bivšom ženom Kim Kardashian.

Američka diskografska akademija navodno ga je uklonila s liste izvođača zbog njegovog ponekad problematičnog ponašanja, ali neki izvori tvrde da bi ipak mogao u zadnji tren pridružiti postavi na pozornici.

U svakom slučaju, još uvijek ima pozivnicu na ceremoniju. Čak i uz odgodu emitiranja od sedam sekundi i zvučne cenzure, Oskari su nas naučili da se svašta može dogoditi.

Hoće li se Carteri pojaviti?

Kada su u studenom objavljene nominacije za Grammy, rep mogul Jay Z je s ukupno 83 nominacije postao najnominiraniji izvođač u povijesti. Prije toga bio je izjednačen s legendarnim producentom Quincyjem Jonesom, koji ih je imao 80.

Na prošlogodišnjoj ceremoniji Jay Z-eva supruge Beyonce postala je najnagrađivanija izvođačica u povijesti dodjele s 28 osvojenih nagrada.

Reper milijunaš iz Brooklyna dosad je osvojio 23 "gramofona". Ipak, nikad ga nije osvojio u nekoj od najvažnijih kategorija, a sličan problem ima i Beyonce koja je, unatoč tome što ih ima najviše, samo jednom osvojila nagradu u jednoj od kategorija "velike četvorke".

Akademija je na meti kritika jer je previše bjelački i muški orijentirana pa crne izvođače navodno gura u rep i R&B kategorije i ne želi im dati najvažnije nagrade. Prije četiri godine, Jay Z bio je predvodnik s osam nominacija, ali nije osvojio nijednu nagradu.

Par očekivano nije prisustvovao ceremoniji 2019. godine - kući su odnijeli samo jednu nagradu, za najbolji urbani suvremeni album. Još uvijek se ne zna hoće li se Jay i Beyonce pojaviti na nedjeljnoj dodjeli u Las Vegasu.

Tony i Gaga

Pomalo nevjerojatan dvojac Tony Bennett i Lady Gaga uživaju u uspjehu njihovog drugog albuma dueta "Love For Sale", za koji su zaradili šest nominacija. Ovaj album bio je Bennetov 61. i zadnji u karijeri.

Danas 95-godišnjak, Bennett je 2014. postao najstarija osoba koja je ikad dosegla broj jedan na ljestvici najprodavanijih albuma u SAD-u. To je postigao prvom kolekcijom dueta s Gagom koja mu je postala prijateljica i kolegica na turneji.

Poznati pjevač nedavno je otkrio da mu je dijagnosticirana Alzheimerova bolest, što je godinama držao u tajnosti. Bennett je prestao s turnejom, ali nije nemoguće da će se u nedjelju s Gagom pojaviti na dodjeli. A ona je zatvorila prošlotjednu ceremoniju dodjele Oscara s Lizom Minnelli, još jednom velikanom 20. stoljeća s kojom se očigledno sprijateljila.

Obama, treći put?

U uvijek eklektičnoj kategoriji za najbolji govorni album, u koju spadaju poezija, audio knjige i pričanje priča, Barack Obama opet ima najveću šansu za pobjedu i osvajanje trećeg Grammyja.

Bivši predsjednik nominiran je za svoju autobiografiju "Obećana zemlja", dvije godine nakon što je njegova žena Michelle osvojila nagradu za audio knjigu svojih memoara "Moja priča".

Obama - koji je osvojio nagradu 2006. i 2008. - u konkurenciji je s Daveom Chappelleom, Donom Cheadleom, pjesnicima J. Ivyjem i LeVarom Burtonom, koji će voditi ceremoniju prije emitiranja.

