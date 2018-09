Petar Grašo: 'Moja publika me vidi onakvog kakav želim biti'

Koga đavla vi vidite u meni?, pitao je Petar Grašo (42) punu dvoranu obožavatelja na zagrebačkom Bundeku na Rujanfestu. Dok je publika izvikivala njegovo ime, pjevač je dodao:

- Vi vidite dobru stranu mene, tako i ja vašu dobru i veselu stranu dok pjevamo zajedno - zaključio je pjevač i zahvalio se publici. U hitovima omiljenog pjevača došla je i uživala bivša miss Universe Ivana Delač (38).

Grašina partnerica, pjevačica Danijela Martinović (47) nedavno je za Gloriju ispričala kako joj je on bio velika podrška kad joj se sestra Izabela (43) razboljela, a ubrzo nakon toga umro i prijatelj.

- Neopisivu bol sam osjetila kad se teško razboljela moja sestra Izabela. Nakon godinu i pol dana poginuo mi je prijatelj, što me opet silno pogodilo. Mučilo me stotinu pitanja, zašto se to moralo dogoditi baš njoj i baš njemu. Odgovor da je 'Bog tako htio' me nije zadovoljavao pa sam počela sama tragati za odgovorima - rekla je Danijela. Danijela je prošle godine otputovala u Nepal na duhovno putovanje, htjela se maknuti iz sigurnog okružja i doživjeti nešto drugačije i nepoznato.

- Znam da sve to za okolinu ne mora biti prihvatljivo, niti mislim da sam lagana osoba za suživot, ali i Petar i svi meni dragi ljudi shvatili su da to nije moj hir, već nešto što me zanima i silno ispunjava. Stoga to prihvaćaju s punim poštovanjem - istaknula je pjevačica.