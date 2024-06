Petar Grašo otkrio je spol druge bebe koju čeka s Hanom Huljić

Petar Grašo i Hana Huljić Grašo uskoro će dobiti još jedno dijete. Glazbenik je za InMagazin otkrio da im stiže dječak. Grašo je ispričao i kako se Hana osjeća u drugoj trudnoći.

- Kako je Hana? Kao svaka trudnica. Jedan dan joj se jedu kroasani, drugi dan ne voli kroasane. Onda joj jedan dan super miriše moj parfem, drugi dan joj je grozan. To valjda tako treba biti, to je ok! - rekao je glazbenik za InMagazin.

Foto: Antonio Ahel, ILUSTRACIJA

Par ima i djevojčicu Albu koja u srpnju slavi drugi rođendan, a glazbenik kaže da uživa u svakom trenutku s njom.

- Toliko uživam u svakom trenutku s njom, znam da će brzo narasti i možda sad jedva čekam da naraste, ali kad naraste bit će mi žao. Predivna je, vesela je, unijela je nešto posebno u naš život - objasnio je.

- Alba je živo dijete, vjerojatno kao i sva djeca koja imaju blizu dvije godine. Radoznala, svojeglava, jako puno pjeva, galami, počinje sad polako pričati. I sad se ono trudimo ne pretvoriti u dosadne roditelje koji kažu 'vidi, rekla je ću-ću, baba'. Trudimo se zadržati tu ushićenost unutar sebe, ali kao svako dobro dijete, divlja je, slatka je i raste u ljubavi što je najvažnije - dodao je.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Malena Alba već i pjeva, a s mamom Hanom zapjevala je i u nekoliko pjesama za djecu. Hana je za 24sata pričala o glazbi i obitelji, a otkrila je i da ona i Petar privatan život vole držati u svoja četiri zida.