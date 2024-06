Petar Grašo pjevao je na svadbi sina Roda Stewarta! Mladenki Nicole izveo je omiljene pjesme

Pjevalo se i plesalo u petak navečer u Dubrovniku na vjenčanju Liama Stewarta, sina legendarnog glazbenika Roda Stewarta, i njegove supruge, Amerikanke hrvatskih korijena, Nicole Artukovich. Mnoštvo gostiju okupilo se ispred crkve sv. Ignacija, a dobro raspoloženje nije pokvario ni pljusak.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:36 Vjenčanje | Video: Dubrovački dnevnik

A kakva je to luda zabava i bila! Dobra glazba i atmosfera ponijeli su goste, pa je čak i sam Rod Stewart u jednom trenutku uzeo metlu i pomeo pod, što je uzvanike jako nasmijalo. Zapjevala je klapa Kaše, a nastupio je i saksofonist Željko Barač, navodi Dubrovački dnevnik. No, u jednom se trenutku pojavilo i posebno iznenađenje - bio je to Petar Grašo!

Foto: Dubrovački dnevnik

Kako navodi Jutarnji, mladenka Nicole je jako emotivno reagirala, a pjevač je izveo njezine omiljene pjesme, na oduševljenje svih prisutnih. Posebno su se rasplesale i supruga Roda Stewarta, Penny Lancaster, te majka mladoženje Rachel Hunter.

Dubrovnik: Nicole Artukovich i Liam Stewart izlaze iz crkve nakon vjenčanja | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Grašo je za Jutarnji rekao kako je bilo jako lijepo i emotivno te da je Nicol bila u šoku od iznenađenja.