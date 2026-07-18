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Petar Pereža za 24sata: 'Treće dijete dočekali smo mirnije'

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 17 min
Petar Pereža za 24sata: 'Treće dijete dočekali smo mirnije'
Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL
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Novi voditelj emisije RTL Danas, Petar Pereža, govori nam o odlasku s Nove TV, dolasku kćeri Mari Charbel, sinovima Tomi i Šimunu te vjeri

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Nakon 20 godina zatvorio je vrata Nove TV i prije mjesec dana sjeo za voditeljski stol informativne emisije RTL Danas. Gotovo istodobno Petar Pereža (46) i supruga Morana dobili su treće dijete, kćer Mari Charbel. Odluku nije donio preko noći. Sa suprugom je dugo razgovarao o svim plusevima i minusima koje donosi novi početak. Dok je upoznavao novu redakciju i kolege, kod kuće su ga čekale pelene, bočice i malena Mari Charbel.

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