Petar pjevao pjesmu Vinka Coce pa kroz suze priznao: Bio je moj kum, a ovo odijelo je njegovo

Petar Šegedin u polufinalu 'Superstara' otkrio je kako mu je Vinko Coce bio krsni kum. Emotivan nastup upravo pjesme Vinka dirnuo je sve, a posebno njegovo kumče.

POGLEDAJTE VIDEO:

Žiri je Petra zasuo je svim mogućim komplimentima nakon izvedbe pjesme 'Da je meni s tobon kroz pasike'.

- Ovaj show ne bi bio tako poseban da tebe nemamo u njemu. Imaš tu toplinu i imaš staru dušu. Zna ono što radi - rekao je Filip.

Foto: RTL

- Kao da si iznad samog sebe. Toliko mi je to bilo lijepo, toliko to nosiš ponosno. Još ovo što nosiš na sebi. To je ta toplina. Hvala ti što si nam to tako prekrasno donio - rekla je Nika.

Foto: RTL

Antonija Blaće je rekla da ju je Petar stvarno podsjetio na Vinka Cocu, a on nije mogao zadržati suze. Na kraju nastupa odao mu je i počast, a otkrio je i kako nosi njegovo odijelo.