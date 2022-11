Pete Davidson osvaja samo svjetske ljepotice: Stručnjakinja objasnila kako mu to uspijeva...

Komičar Pete Davidson (29) bio je u vezi ili su ga povezivali s brojnim slavnim zvijezdama poput Ariane Grande, Kim Kardashian, Kaije Gerber, Phoebe Dynevor, a kako pišu strani mediji, trenutno je u vezi s modelom Emily Ratajkowski.

Mnogima nije jasno kako je Pete uspio zavesti sve ove ljepotice, a sada se oglasila stručnjakinja za govor tijela, Judi James, koja je objasnila zašto žene njega smatraju privlačnim.

Judi je u razgovoru za Daily Mail Petea usporedila s mačjom metvicom, odnosno biljkom koju spolno zrele mačke obožavaju te je rekla kako je 'fatalno privlačan ženama'.Razlog tomu je njegova prirodna opuštenost, ali i povijest njegovih romantičnih veza koje ga čine poželjnim.

- On je kao terapija za žene koje su izašle iz veze. Ne samo da Pete izgleda kao tip koji, metaforički rečeno, osvaja izvan svoje kategorije, već tako djeluje i svojim govorom tijela. On izgleda kao da je očaran slavnim ljudima, ali na pozitivan način. Što su žene ljepše to imaju veću tendenciju privući arogantne narcisoide, a Pete je čista suprotnost tome i to je ženama osvježenje - rekla je James.

Postoji još nešto što kod Davidsona privlači žene - njegov humor.

- Duhovitost može biti jednako bitna kao mišići, pogotovo ako zbija stvarno dobre šale ili se ismijava s vašim bivšim dečkom - rekla je, osvrćući se na Petove šale o Kanyeu Westu.

