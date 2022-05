Pete Davidson se na bini rugao Kanyeu: 'Jedva čekam da ga vidim u ulozi domaćice kod Kim'

Svađa između dečka Kim Kardashian (41), komičara Petea Davidsona (28) i njenog bivšeg supruga, repera Kanyea Westa (44), prošlog se tjedna ponovno zahuktala.

Naime, Pete je spomenuo Kanyea tijekom standup točke 'Pete Davidson Presents: The Best Friends', koja je dio Netflixove serije 'Netflix is ​​a Joke: The Festival'. Na streaming platformi su sinoć izašli najzanimljiviji dijelovi Davidsonove točke.

Davidson se našalio da je zamišljao kako dolazi u Kardashiankinu vilu i ondje susreće Kanyea odjevenog rezidenciju kao gospođa Doubtfire, iz filma iz 1993. u kojem glavni lik Robina Williamsa preuzima ulogu kućne pomoćnice kako bi mogao ostati blizu svoje djece.

- Nada li se još netko potajno da će Kanye izvesti gospođu Doubtfire? Da jednog dana dođem kući i oni kažu: 'Ovo je nova domaćica' - rekao je Pete.

Davidson se također naglas zapitao o Kanyeovoj tvrdnji da ima AIDS, i rekao je kako mu je kolega komičar John Mulaney predložio da bi trebao širiti glasine da reper ima dječju paralizu.

