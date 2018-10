Peti zlatni gumb: Plesna grupa 'Dance Queen' ide u polufinale

Dunking Devilsima, Eleni Brnić, plesnoj skupini Modus te Adni Šestić u polufinalu pridružio se još jedan zlatni gumb – plesni klub Dance Queen iz Kraljevice koji su oduševili žiri svojom koreografijom 'Legend of the lamp', a zlatnu ulaznicu u polufinale showa osigurao im je Davor Bilman.

Foto: Nova TV

- Vi i da ne znate plesati imali bi jedan veliki problem, a jedini problem kojega bi imali je pitanje kako biste uspjeli nadmašiti ovaj nastup u polufinalu. Samo je jedan način na koji sam siguran da ćete biti u polufinalu, a vjerujem da ga znate i vi - poručio im je Davor netom prije nego li je stisnuo zlatni gumb.

Foto: Nova TV

Maja im je kazala kako su oni najbolji plesači koji su stali na pozornicu Supertalenta, a Martina je komentirala: „Vi ste mene toliko razgalili, vi ste ovdje dali životnost, sreću, veselje, priču, dali ste apsolutno sve, dali ste vještinu, ali ovog malog majmunčića ću si ukrasti doma.“

Foto: Nova TV

Svojim plesnim vještinama još jedanput žiri je oduševio Marin Čačija koji se prošle sezone s partnericom natjecao u finalu Supertalenta, a ove godine sreću je odlučio potražiti sam.

Foto: Nova TV

- O tvom plesu ne treba trošiti riječi i prije si bio majstor, a sad je to na jednoj višoj razini. Ja sam uživao, prošlo mi je brzo - fasciniran je bio Davor, kao i Martina koja mu je poručila: „Više je nego evidentno s ovim odmakom od niti godine dana koliko ulažeš u sebe, koliko radiš na plesačkoj tehnici, koliko radiš na izlasku iz komfor zone plesačke, da istražuješ i neke druge stilove, međutim to je svima dostupno, onima koji žele raditi na sebi. Ono što nije dostupno svima je ono što tebe određuje u plesu, a to je tvoja osobnost i plesačka karizma. To s ovim silnim ulaganjem u sebe za mene znači samo jedno - Supertalent danas, sutra neka druga svjetska pozornica!“

Foto: Nova TV

Natjecatelj Jan Samardžija predstavio se pjesmom Arsena Dedića 'Odlazak' te pokupio simpatije žirija i publike.

- Ti si jedno iznimno, posebno biće! Ti si jedan od onih izvođača koji će liječiti ljude. Ljudi jednostavno krenu plakati bez konkretnog razloga i to naprosto izlazi iz njih i to je strašno oslobađajuće. Imaš jednu razinu duhovnosti koja prvo nije primjerena tvojim godinama, drugo nije u današnje doba, ja bih čak rekla, poželjna. Ljudi koji su strastveni, emocionalni, koji su senzibilni, koji svijet gledaju i percipiraju i žive drugačije od one današnje površnosti ispadaju manji dobri, drugačiji i vrlo često okarakterizirani onim negativnim stvarima - rekla je Martina te nastavila:

Foto: Nova TV

- Ja sam iznimno sretna što si ti danas ovdje s nama, jer osim što si sasvim sigurno svoju obitelj učinio jako ponosnom, pokazao si da biti vjerodostojan sebi i onome što vjeruješ je zapravo veličina i snaga i ja bih voljela da je više mladih ljudi takvi kao što si ti - bila je opširna Martina u komentaru, a Davor ga je proglasio čudom od djeteta.

- Ova jedna vrsta emocija i mira koju si ti nama dao i dirnuo nas, lijepo pjevaš, ali ta emocija je još nešto vrjednije - komentirao je Janko, a Maja je kazala: „Mene rijetko netko baš može smiriti, a ti si me smirio kao da se neka hipnoza dogodila i ja sam odlutala u neki drugi svijet. Prekrasno, jedva čekam ponovno!“

Foto: Nova TV

Natjecatelji David Prajz i Tin Hadžiomerspahić u studio Supertalenta donijeli su adrenalin, a pokazali su svoj talent extreme rollers.

- Meni se čini da se vas dvojice super dobro zabavljate. Meni je točka trajala prekratko, prebrzo je to prošlo. Ja bih gledala još -komentirala je Maja, dok je Martina pomalo bila u straha za vrijeme njihove točke.

Foto: Nova TV

- Vještina je neosporna, ja se vama divim, štujem vas kao takve, ali svaki put kad se nekome oklizne noga, imam tri sijede više i moja frizerka ima više posla. Meni to izgleda strašno spretno, vješto, pohvale za kacigu, ali to mi je i dalje kategorija hororca - rekla je Martina, a Davor je priznao kako voli „malo granično opasne stvari“.

Foto: Nova TV

Pomalo u kategoriji hororca za Maju je u nekim dijelovima zvučala natjecateljica Renata Grünwald koja se predstavila pjesmom grupe Stijene 'Ima jedan svijet'.

- Ja nisam ovo nikad vidjela u svom životu, a vidjela sam svašta. Ti si do refrena zvučala tako da smo se ja i Martina pogledala kao waaau, kako divno djevojka pjeva, a onda se dogodio refren i u tebe je ušlo nešto. Ti si promijenila boju glasa, kao da se nešto desilo u tebi. Ti imaš strahovito snažan glas, a kad kažem snažan, mislim da tonac koji radi kod nas da te mrzi, eksplodirali su mu monitori. Kad pjevaš tako glasno, moraš poznavati dinamiku pjevanja - poručila joj je Maja.

Foto: Nova TV

Janko je kazao kako mu je na početku bilo lijepo, a kasnije se prestrašio, dok joj je Martina uz komentar dala i savjet:

- Ja sam isto kao i Maja u par navrata bila prestrašena. Problem ove izvedbe nije nužno u vokalu koji je zaista moćan, kojega kontroliraš dok kontroliraš svoje emocije. To je nešto što se itekako da promijeniti, ali ako želiš promijeniti onda se kreni kvalitetno vokalno školovati jer glasurdu imaš - rekla je.

Foto: Nova TV

Četiri 'da' od žirija u šestoj epizodi dobili su i Criminalz Breakerz, brejkerska plesna skupina iz Bihaća kojima je Maja poručila: „Ja ne mogu vjerovati u ovo što ću izgovoriti, jer ja u to osobno ne vjerujem, a to je da je nekad manje – više. Vi ste ga pretjerali, tu je bilo toliko elemenata, toliko s glave, s boka, s lijeva, desna, ja se više nisam mogla snaći. Ne kažem da je to bilo loše, ali možda nužno nije bilo potrebno toliko toga.“

Foto: Nova TV

S Majom su se složili Janko i Martina, dok je Davor imao malo drugačiji komentar.

- Za razliku od njih, ja ne bih rekao da ste bili neuvježbani već samo od silne želje da nam pokažete što više, da je to tako izgledalo. Razumijem taj brejkerski stav da to ne treba biti uhodano, već da treba biti spontano. Ako prođete dalje, predlažem da se fokusirate na scenski nastup - rekao je Davor.

Foto: Nova TV

Pravu zabavu priredio je natjecatelj Husnija Malkoč koji se žiriju predstavio sviranjem žičanih instrumenata, a tijekom izvedbe jedne grčke skladbe, u duhu grčke tradicije žiri je razbijao tanjure o pod pozornice.

- Bilo je zabavno, neviđeno. Da ste uspjeli u naumu zbog kojega ste došli, što se mene tiče, jeste - komentirala je Maja, a Janko je dodao: „Stvarno je talent svirati 4, odnosno 16 instrumenata. Dignuli ste atmosferu, publika je sjajno reagirala.“

Foto: Nova TV

Međutim, Husnijin nastup s više instrumenata nije u tolikoj mjeri fascinirao i Martinu koja je kazala: „Jedan žičani instrument za sobom povlači još par njih. Ako se čovjek malo tome s fascinacijom posveti, nije to baš tako da ću ja pasti u nesvijest. Meni se najviše svidio onaj sevdah. Tu ste do mene doprijeli i s emocijom i s virtuoznošću.“

Foto: Nova TV

Odmah nakon nastupa Husnije Malkoča, na pozornicu je došao njegov sin Mirza Malkoč čiji je talent pjevanje.

- Divno si to otpjevao, lijepo si se obukao. Nekako imaš taj stav pjevača, ne skačeš puno, a opet zavodiš publiku. Na mene si prenio svu svoju energiju i sa svakim vibratom si me kupio - oduševljena je bila Maja, a Martina mu je poručila: „Ti si ovdje bio sam i vrlo, vrlo uspješno si zavladao tom pozornicom. Imaš jednu simpatičnost u sebi, imaš jednu lijepu komunikaciju sa publikom, imaš zapravo i dobru kontrolu emocija, čak i onda kada te preplave. Međutim, želiš biti pjevač, a vokalna tehnika je vrlo upitna. Ukoliko je pjevanje tvoj budući život i profesija, onda molim te stavi naglasak na ono što ovoga trenutka ide na mladost i snagu, a kasnije bi trebalo ići na znanje i vještinu.“

Foto: Nova TV

Vjekoslav Škrnjug, odnosno Vjeko Bratte pokušao je žiri osvojiti svojim talentom imitacije, no to mu nije pošlo za rukom pa su iznad njega zasvijetlila četiri X-a.

- Vjeko Bratte, ja ne znam zašto oni tvoje vrijeme trate i ne mogu da te shvate jer ovo što ti radiš, ti si čudo! Oni se malo šale, ali tvoja energija, tvoj šarm, tvoj rad prstićima dok pjevaš, to se ne može vidjeti svaki dan i zato je ovo meni kao jedan mali rođendan - našalio se Davor, a Janko mu je poručio: „Ovo s harmonikom, da je to gitara – ne znam kome je to smiješno, Mamić brate čuli smo i oprosti što ću ovo reći, ali jedino što mi je bilo smiješno je kada si pjevao.“

Foto: Nova TV

Sa žirijem se pokušao našaliti i Ivan Corneretto koji je najprije gatao Maji iz ruke, potom pokušao hipnotizirati Davora, no kako je rekao, 'zbog negativne energije' mu to nije uspjelo pa je točku završio 'hipnotiziravši' sam sebe.

