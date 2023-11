Petra iz 'Braka na prvu' objavila fotke sa i bez filtera, fanovi joj poručili: 'Svakako si predivna'

Bivša kandidatkinja showa 'Brak na prvu', Petra Meštrić na društvenim mrežama broji preko 83 tisuće pratitelja, a s njima često dijeli smiješna videa. Doktorica opće medicine ovog puta je podijelila razliku svojih fotografija kada ih uredi, a kada ne.

'Ne vjerujte svemu na internetu'

- Prijateljski podsjetnik - ne vjerujte svemu što vidite na društvenim mrežama. Mnogo toga je istina, ali više toga nije. Naučite razlikovati stvarni i virtualni život - poručila je Petra svojim obožavateljima.

Većina ih je komentirala kako im je lijepa 'svakako', a neki su pojasnili kako je danas normalno uređivati fotografije i da 'svi izgledaju isto'.

- Svi mi objavimo fotku gdje smo naljepši i uređeni - napisala je jedna pratiteljica, a druga joj je poručila:

- Petra, ti si pametna i prelijepa. Ovako i onako.

- Karakter ti svejedno nijedna aplikacija ne može oduzeti i bok - poručila je Hedviga Tandara s kojom se Petra sprijateljila u sociološkom eksperimentu.

Foto: Instagram

Prošla je uspone i padove

Inače, Petra se nedavno prisjetila kako je izgledala prije deset godina.

- Bilo je tu svega i debljanja i mršavljenja, školovanja i zabave, poslova, uspona i padova. Ponekad znam reći da sam prošla toliko koliko netko ne bi za tri života. Ali opet možda je netko i u kraćem vremenu prošao više nego bi ja ikad...Sve je to individualno - napisala je tada.

Foto: Instagram

- Trenutno sam sretna, radim na ostvarenju svojih želja i planova. A ovih 10 godina mogu reći da sam iskoristila zaista na jako dobar način. Da mi je zdravlja i ovog upornog karaktera i dalje - poručila je.

Korekcija se ne srami

Podsjetimo, sama je progovorila na Instagramu o korekcijama i korištenju filtera i photoshopa.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Za sve one koji mi stalno postavljaju to pitanje. Iskreno, ne mislim da mi je trebalo ni jedno ni drugo, ali koristim jer je to moj izbor - zaključila je Petra ranije, a u komentarima su joj pisali kako je bila i ostala 'predivna'.